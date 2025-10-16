    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    Plusvisionen-Analyse

    Flatexdegiro Aktie - Besserer Ausblick, Trend intakt

    Der Online-Broker FlatexDegiro hebt seine Prognose für das laufende Jahr an.

    FlatexDegiro hebt wegen eines anhaltend starken Wachstums und guter Kostendisziplin seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Die Börse goutiert die Prognose-Erhöhung mit einem deutlichen Kursplus. Wie es weitergeht. Weiterlesen

    Autor
    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Thomas Schumm
