Plusvisionen-Analyse
Flatexdegiro Aktie - Besserer Ausblick, Trend intakt
Der Online-Broker FlatexDegiro hebt seine Prognose für das laufende Jahr an.
FlatexDegiro hebt wegen eines anhaltend starken Wachstums und guter Kostendisziplin seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Die Börse goutiert die Prognose-Erhöhung mit einem deutlichen Kursplus. Wie es weitergeht. Weiterlesen
