Aktien Frankfurt
Dax kaum verändert - Aussagen zu 2026 belasten Merck
- Dax stabil auf hohem Niveau, US-Börsen positiv erwartet.
- Politische Entspannung in Frankreich beruhigt Märkte.
- Merck verliert, Sartorius und Flatexdegiro stark im Plus.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag weiter stabil auf hohem Niveau gezeigt. Gestützt wird der deutsche Aktienmarkt von einem freundlich erwarteten Börsenstart in den USA. Entspannung kam auch angesichts der Neuigkeiten aus dem hoch verschuldeten Nachbarland Frankreich. Dort konnte der drohende Sturz der Regierung abgewendet werden, sodass sich die politische Krise vorerst etwas beruhigen dürfte.
"Die Märkte schwanken zwischen Hoffnung und Vorsicht", blieben aber angesichts des wieder hochgekochten Handelsstreits zwischen den USA und China relativ gelassen, kommentierte Marktexperte Timo Emden. "Solange der Ton zwischen Washington und Peking nicht schärfer wird, bleibt die Furcht vor einer Eskalation zwar eingepreist, aber nicht dominant."
Am Nachmittag zeigte sich der deutsche Leitindex stabil bei 24.170 Zählern. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte zugleich um 0,4 Prozent auf 29.911 Punkte zu.
"Gegen ein weiteres Absacken kämpft der Dax bislang erfolgreich an", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets mit Blick auf die Charttechnik. Ein wichtiger Schritt sei dabei, dass die Marke von 24.162 Zählern am Vortag letztlich gehalten habe. "Hier befindet sich das 'Gap' vom 02. Oktober", also das Niveau, von dem aus es dem Börsenbarometer gelungen war, bis auf das Rekordhoch von 24.771 Punkte zu klettern. Solange sich daran nichts ändere, bleibt der Weg nach oben, auch über die bisherige Bestmarke hinaus, laut Utschneider offen.
Unter den Einzelwerten rückten im Dax erneut Merck in den Blick und büßten nach anfänglichen Gewinnen fünf Prozent ein. Zwar sieht sich der Spezialchemie- und Pharmakonzern nach dem jüngsten Konzernumbau für weiteres Wachstum auf mittlere Sicht gut aufgestellt, dem Markt missfielen jedoch die Aussagen über das neue Jahr. Sie signalisierten ein schwächeres operatives Ergebnis als bislang am Markt erwartet, erklärte Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan.
Sartorius und Flatexdegiro dagegen legten im MDax deutlich zu. Nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal hob der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius seine Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht an und präzisierte das Ziel für die operative Marge. Die Aktie sprang an die Index-Spitze und legte zuletzt um 9,1 Prozent zu.
An zweiter Stelle gewannen die Papiere von Flatexdegiro gut fünf Prozent. Der Online-Broker rechnet mit mehr Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr als zuvor. Fortgesetzt starkes Wachstum und eine erfolgreiche Kostenkontrolle dürften den neuen Prognosen entsprechend zu einem Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 15 Prozent führen und zu einem Zuwachs beim Konzernergebnis um 34 bis 43 Prozent.
Optimistischer blickt auch der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk auf das Gesamtjahr, was der Aktie ein Kursplus von knapp 12 Prozent im SDax bescherte. Umsatz und operative Marge dürften sich aufgrund einer sehr guten Geschäftsentwicklung und weiter hoher Auftragseingänge eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen. Harald Hof vom Analysehaus MWB Research lobte: Das dritte Quartal ist das bisher stärkste des Lübecker Konzerns in diesem Jahr. Obendrein ermögliche der Auftragseingang eine gute Sicht auf die Geschäftsentwicklung des laufenden Quartals./ck/jha/
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 74,90 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 14:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +5,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,70 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -13,63 %/+11,04 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
KI richtungslos?[/quote]
H5, KI Generator,Bommelchen,Xetra Maus, Pinguin usw.
Wer es noch immer nicht gemerkt hat, will es nicht merken. 😎
Bild: 5439_20251015173938_3086017084142cd96f7ee4652165a30761847c56
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Bild: 5439_20251015074421_chart DAX 15
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.