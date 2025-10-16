Shopify - Aktienkurs springt nach oben +4,15 % - 16.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Shopify Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,15 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Shopify investiert war, konnte einen Gewinn von +35,98 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um -6,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,11 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,11 % 1 Monat +6,79 % 3 Monate +35,98 % 1 Jahr +78,39 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,48 Mrd.EUR wert.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.