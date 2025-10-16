DINSO RESORT & VILLAS KO CHANG, VIGNETTE COLLECTION BY IHG - EIN ZUFLUCHTSORT FÜR BARFÜSSER

KOH CHANG, Thailand, 16.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- IHG Hotels & Resorts stellt Dinso Resort & Villas Ko Chang, Vignette Collection By IHG vor - das erste echte Luxusrefugium der Insel, wo Barfußleben auf handwerkliches Design und Nachhaltigkeit trifft. Nach dem Erfolg des Dinso Resort & Villas Phuket bringt diese Neueröffnung eine faszinierende Mischung aus Natur, Kultur und Gemeinschaft auf eine der unberührtesten Inseln Thailands.

Ein luxuriöses Barfußparadies, in dem recyceltes Schwellenholz, handgewebter Hanf und üppiges Grün an Koh Changs breitestem Strandabschnitt zusammenkommen. 250 Meter direkter Meereszugang, geräumige Villen und der Geist der schiffbrüchigen Freiheit laden die Gäste ein, das Tempo zu drosseln, die Schuhe auszuziehen und sich der Inselzeit hinzugeben.

Schauplatz festlegen

Das wie ein Dorf gestaltete Resort erstreckt sich über palmenbeschattete Wege, und die Villen sind von Grün umgeben. Der Strand ist nach wie vor das pulsierende Herz der Stadt, wo sich der weite, goldene Sand bis zum Horizont erstreckt, tagsüber mit Booten übersät ist und nachts von feurigen Sonnenuntergängen erhellt wird. Die Gäste versammeln sich um die gemeinsame Feuerstelle, schlürfen Cocktails in der Strandhütte oder ziehen sich in schattige Ecken zurück, um sich zurückzuziehen.

Die Hintergrundgeschichte

Benannt nach Din Sor Pong, einer natürlichen weißen Tonerde, die in Südostasien als Sonnenschutz verwendet wird, ist das Resort mit Dinso-Lehmwänden gebaut und basiert auf einem nachhaltigen Handwerk. Upcyceltes Holz, wiederverwertete Bleche, handgefertigtes Rattan und Palmenschirme, die von lokalen Handwerkern hergestellt werden, verkörpern das Ethos des Einfallsreichtums. Jedes Element erzählt eine Geschichte und spiegelt das Versprechen der Vignette Collection wider, dass jeder Aufenthalt einzigartig ist.

Unterkunft

Das Hotel bietet 162 Zimmer und Villen ab 50 m², die alle mit Regendusche, Badewanne und Terrasse oder Balkon ausgestattet sind. Die Gäste können zwischen Zimmern mit direktem Zugang zum Pool, Suiten mit Panoramablick, Familienzimmern oder privaten Poolvillen wählen. Die Einrichtung verbindet rustikalen Charme mit dezentem Luxus - Teakholztöne, geflochtene Rattandecken und handgeflochtene Hanfdetails -, um die Gäste in die Natur einzuhüllen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.