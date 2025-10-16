Diese Aktien könnten im nächsten Superzyklus explodieren

Besonders positiv bewertet Wedbush die Aussichten für Nvidia, aber auch für Taiwan Semiconductor Manufacturing, Advanced Micro Devices und Intel. Der anhaltende Investitionsboom in Rechenzentren und KI-Infrastruktur werde sich laut den Analysten zu einem KI-Investitionszyklus entwickeln, der die führenden Chip-Hersteller über Jahre beflügeln dürfte.

Analyst Daniel Ives und sein Team berichteten, dass das Verhältnis von Nachfrage zu Angebot bei Nvidias kommenden Grafikprozessoren aktuell bei nahezu 10:1 liege. Das sei, so Ives, ein "erstaunlicher Wert" und ein klarer Beleg dafür, dass die KI-Industrie noch in einer frühen Wachstumsphase steckt.

Die Nachfrage entwickle sich "viel schneller, als viele in Taiwan und der Region erwartet haben", so Ives. Das sei ein klares Signal für eine weiterhin starke Dynamik in der Technologiebranche, die in der anstehenden Berichtssaison sichtbar werden dürfte.

Wedbush rechnet damit, dass die Gewinne der großen Technologiekonzerne im dritten Quartal den Markt positiv überraschen und den aktuellen Bullenmarkt bis mindestens 2026 verlängern könnten. Viele KI-Projekte mit einem achtstelligen Investitionsvolumen hätten bereits grünes Licht erhalten. Das sei ein deutliches Zeichen für eine wachsende Investitionsbereitschaft großer US-Tech-Konzerne wie Microsoft, Amazon und Alphabet.

Auch Oracle sieht Wedbush gut positioniert. Das Unternehmen profitiere stark von Großaufträgen aus dem Unternehmens- und Regierungssektor. Ives bezeichnete die aktuelle Wachstumsphase von Oracle als "erst den Beginn einer Renaissance", die in den kommenden Jahren weiter an Fahrt gewinnen dürfte. Trotz geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China bleibe die Nachfrage nach KI-Chips ungebrochen.

"Diese Spannungen mögen zunehmen, aber sie bremsen den Hunger nach den goldenen Nvidia-Chips, die die KI-Revolution antreiben, nicht aus."

Wedbush erwartet, dass Technologieaktien bis zum Jahresende und darüber hinaus um weitere 10 Prozent zulegen könnten. Die Analysten halten an ihrer bullishen Einschätzung fest und nennen Microsoft, Nvidia, Apple, Palantir, Tesla und Alphabet als ihre Favoriten für die bevorstehende Berichtssaison.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



