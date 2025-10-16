Das steckt hinter JPMorgans 1,5 Billionen US-Dollar Plan für die Zukunft

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    JPMorgan-CEO Jamie Dimon hat in dieser Woche einen riesigen Investitionsplan für strategische Wachstumsbranchen vorgestellt. Die Bank will den kommenden zehn Jahren bis zu 10 Milliarden US-Dollar direkt investieren.

    • JPMorgan investiert 10 Mrd. USD in Wachstumsbranchen.
    • Fokus auf Verteidigung, KI, Energiespeicher, Fertigung.
    • Initiative soll nationale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit stärken.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Stefan Jeremiah

    Die größte Bank der USA setzt dabei auf vier Schlüsselbereiche: Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, "Frontier"-Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Quantencomputing, Energiespeichertechnologien einschließlich Batterien sowie fortschrittliche Fertigung und Lieferketten. Hinzu kommen 27 Unterkategorien wie KI, Atomenergie, autonome Roboter oder Netzsicherheit.

    Diese Investitionen sind Teil der neuen "Security and Resiliency Initiative" - "Sicherheits- und Widerstandsfähigkeitsinitiative", mit der JPMorgan bis zu 1,5 Billionen US-Dollar an Finanzierung für Unternehmen bereitstellen möchte, die als entscheidend für die nationale Sicherheit und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der USA gelten. Damit hat die Großbank ein vorheriges Programm nochmals um 50 Prozent aufgestockt.

    "Es ist schmerzhaft offensichtlich, dass die USA sich zu sehr auf unzuverlässige Quellen für kritische Rohstoffe und Produkte verlassen haben – allesamt essentiell für unsere nationale Sicherheit", so CEO Jamie Dimon in einer Stellungnahme.

    Er betonte, dass die USA "Hindernisse" wie übermäßige Bürokratie, Verzögerungen und parteipolitische Blockaden überwinden müsse. Die Initiative konzentriert sich auf 27 Schlüsselindustrien, darunter Nanomaterialien, autonome Roboter, Weltraumtechnologie, Kern- und Solarenergie sowie semikonduktive Technologien.

    Das Programm soll nicht nur finanzielle Unterstützung bieten, sondern auch strategische Beratung für Unternehmen in diesen zukunftsträchtigen Bereichen. Im Rahmen dieses Projekts wird JPMorgan auch neue Mitarbeiter einstellen und ein externes Beratungsgremium aufbauen. Dimon betonte, dass dieses Vorhaben keine Regierungsoffensive sei, sondern eine eigenständige Initiative von JPMorgan.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 259,6EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 18:55 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
