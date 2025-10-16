Sinocare präsentiert seine umfassenden Lösungen für das Diabetesmanagement auf der EASD

WIEN, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die 61. Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes (EASD 2025) wurde mit Erfolg in Wien ausgerichtet. Während der Konferenz veranstaltete Sinocare ein internationales Branchensymposium und ein exklusives Networking-Dinner, bei dem das Unternehmen seine Fachkompetenz im Bereich Diabetesmanagement unter Beweis stellte.

Am Eröffnungsmontag der EASD 2025 in Wien wurden Prof. Lori Laffel, Dr. Guido Freckmann und Prof. Julia Mader eingeladen, um ihre Forschungsergebnisse in Zusammenarbeit mit iCanTM CGM vorzustellen. Im Mittelpunkt des Symposiums standen die Themen „Leistung, Praxistauglichkeit und Pädiatrie". Präsentiert wurden vielversprechende Daten aus aktuellen deutschen und US-amerikanischen Studien, an denen sowohl Erwachsene als auch Kinder teilnahmen. Außerdem vermittelte die Session Einblicke in die Einführung von CGM-Systemen in der Praxis, wobei das Fachwissen eines führenden pädiatrischen Diabeteszentrums zur Geltung kam. Die Diskussion befasste sich auch mit den möglichen Auswirkungen der Diabetes-Technologie auf die Reise- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Diabetes, die eine Vorliebe für das Fliegen haben.

Weltweite Einführung von iCan i6 CGM: Intelligentere Überwachung, verbessertes Erlebnis

Das iCan i6 CGM-System der nächsten Generation stand im Mittelpunkt des Standes von Sinocare. Neben der 15-Tage-Genauigkeit und dem hohen Tragekomfort bietet die iCan i6 zahlreiche Verbesserungen für den Benutzer: Ein-Schritt-Anwendung mit einem kleineren, leichteren Sensor, Unterstützung von 27 Sprachen für globale Zugänglichkeit, integrierter Höhenkompensationsalgorithmus für zuverlässige Messwerte in großen Höhen, verbesserte Integration von mobilen Apps, die eine „mühelose Überwachung und globalen Zugang" ermöglichen.

Gleichzeitig stellte Sinocare's exklusiver Partner, A.Menarini Diagnostics s.r.l., auf dem EASD das GlucoMen iCan CGM-System vor. Menarini stellte die neuesten Funktionen und klinischen Vorteile des iCan-Systems anhand eines immersiven Standkonzepts vor und stieß damit bei den anwesenden Medizinerinnen und Medizinern auf großes Interesse und Engagement.

Von der Prävention zum Management: Aufbau eines Closed-Loop-Ökosystems für Diabetes

Am 15. September veranstaltete Sinocare ein privates Dinnerseminar, bei dem das neue Ökosystem „A+C" zur Diabetesprävention und -bekämpfung den wichtigsten Partnern vorgestellt wurde. Dieses Modell integriert das nicht-invasive AGEscan-Screening mit CGM, um eine frühzeitige Risikoerkennung und präzise Intervention zu ermöglichen. Sinocare stellte außerdem seine Lösung für das Glukosemanagement im Krankenhaus vor, die ambulante und stationäre Szenarien nahtlos miteinander verbindet und so ein durchgängiges digitales Diabetesmanagement ermöglicht und sowohl die Effizienz als auch die Qualität der Versorgung verbessert.

Von modernster klinischer CGM-Forschung bis hin zu integrierten Präventions- und Krankenhausmanagementlösungen – Sinocare hat mit seiner Präsenz auf der EASD 2025 die globale Zusammenarbeit mit Experten und Partnern gestärkt und die enge Verzahnung von technologischer Innovation mit Patienten- und Klinikbedürfnissen unter Beweis gestellt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2796642/Professor_Lori_Laffel.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2796743/sinocare______logo_Logo.jpg

