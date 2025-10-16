Börse, Baby
Chinas Aktienmarkt auf der Überholspur: Jetzt rein?
Letzten Freitag zeigte US-Präsident Donald Trump, wo der (Zoll-)Hammer hängt. Folge: Der Markt kam ordentlich ins Rutschen. Wie sieht es jetzt mit der chinesischen Börse aus?
- Trump sorgt für Marktverunsicherung, China bleibt stark.
- Hang Seng und Shanghai Composite zeigen beeindruckendes Wachstum.
- Alibaba-Aktie boomt, aber politische Risiken bleiben.
Der Hang Seng Index hat 2025 mit einem Plus von über 29 Prozent einen fulminanten Comeback-Kurs hingelegt und zählt damit zu den weltweit besten Performern.
Auch der Shanghai Composite Index hat sich mit einem Zuwachs von rund 16,7 Prozent als stabiler Wachstumstreiber erwiesen und übertrifft damit viele westliche Indizes.
Also ist es jetzt Zeit auf China zu setzen, bevor der Zug abgefahren ist?
Wenn man sich die Performance von Alibaba in diesem Jahr anschaut, ist man geneigt zu sagen: Die Aktie hat sich von einem Schattenwesen zu einem strahlenden Drachen entwickelt – mit einem Kursplus von über 70 Prozent und einem klaren Fokus auf Cloud und KI.
Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth (rechts) analysieren die Chancen auf dem chinesischen Markt.
Doch der jüngste Rücksetzer von fast 10 Prozent zeigt: Der Weg nach oben ist nicht ohne Stolpersteine.
Und auch politisch ist nicht alles im grünen Bereich. Oft genug greift die kommunistische Einheitspartei in die Wirtschaft ein.
Da aber der chinesische Markt von den Schwankungen der westlichen Börsen oft unabhängig reagiert: Ist es nicht doch Zeit in China-Aktien zu investieren.
In dieser Folge von Börse, Baby! diskutieren Krischan Orth und Nicolas Ebert die Chancen und Risiken chinesischer Aktien.
Vom Shanghai Composite über den Hang Seng bis hin zu Tech-Giganten wie Alibaba: Wir beleuchten, warum Chinas Aktienmarkt 2025 so stark läuft, welche politischen Stolpersteine es gibt und wie Privatanleger davon profitieren können – vorsichtig, aber clever.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion