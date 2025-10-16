    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schnieder plant weniger Kosten für Führerscheine

    Für Sie zusammengefasst
    • Führerscheinkosten sollen erschwinglicher werden.
    • Theoretische Prüfungsfragen um ein Drittel reduzieren.
    • Digitale Ausbildung und weniger Sonderfahrten geplant.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Kosten für Führerscheine sollen nach Plänen von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erschwinglicher werden. Der CDU-Politiker legte in Berlin Eckpunkte für eine Reform der Ausbildung in den Fahrschulen vor, die auf Vereinfachungen und mehr digitale Lösungen zielen. So soll der Katalog von 1.169 Fragen für die theoretische Prüfung um ein Drittel reduziert werden. Die Pflicht zu Präsenzunterricht in Fahrschulen soll entfallen und Wissen auch nur über digitale Wege wie Apps vermittelt werden können.

    In der praktischen Ausbildung sollen öfter Fahrsimulatoren eingesetzt werden können, statt direkt auf der Straße zu fahren. Vorgesehen sind auch weniger verpflichtende Sonderfahrten wie zum Beispiel nachts oder auf Autobahnen. In der praktischen Prüfung soll die Fahrzeit auf 25 Minuten verkürzt werden. Üblich ist für Pkw-Führerscheine derzeit eine Prüfungsdauer von 55 Minuten.

    Weiter hohe Sicherheitsstandards

    Schnieder sagte: "Mobilität darf kein Privileg sein." Mit den Reformvorschlägen solle der Weg zum Führerschein einfacher und bezahlbarer werden. Zugleich würden die Sicherheitsstandards auf höchstem Niveau gehalten. Hintergrund sind Kostensteigerungen fürs Machen von Fahrerlaubnissen. Laut Ministerium werden für einen Pkw-Führerschein der Klasse B derzeit im Schnitt rund 3.400 Euro fällig. Union und SPD haben eine Reform im Koalitionsvertrag vereinbart./sam/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schnieder plant weniger Kosten für Führerscheine Die Kosten für Führerscheine sollen nach Plänen von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erschwinglicher werden. Der CDU-Politiker legte in Berlin Eckpunkte für eine Reform der Ausbildung in den Fahrschulen vor, die auf Vereinfachungen und mehr …