    ROUNDUP/Aktien New York

    Moderate Gewinne - Tech-Werte erneut etwas besser

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologiewerte outperformen Standardwerte am Markt.
    • Dow Jones +0,18%, Nasdaq 100 +0,60%, S&P 500 +0,30%.
    • Unsicherheiten durch "Shutdown" und Handelsstreitigkeiten.
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Donnerstag Technologiewerte gegenüber den Standardwerten erneut die Nase vorn. Während der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel mit 46.279 Punkten nur wenige Zähler über seinem Vortagesschluss notierte, gewann der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 0,54 Prozent auf 24.878 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 6.685 Punkte hoch.

    Einerseits belasten die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen.

    Zudem hoffen die Anleger auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere bei den großen Technologieunternehmen, und wurden hier von Salesforce am Donnerstag auch nicht enttäuscht. Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte der Konzern den Rückkauf eigener Aktien an. Damit zogen die Salesforce-Papiere um mehr als 7 Prozent an.

    Die ebenfalls im Dow notierten Anteile von Travelers sanken um 3,8 Prozent. Die Nettoprämien, also die nach Abzug der Rückversicherungsprämien eingenommenen Beiträge, waren im dritten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben.

    Für die Aktien von HP Enterprise ging es um mehr als 9 Prozent nach unten. Der Anbieter von IT-Infrastruktur enttäuschte mit den Prognosen für Gewinn und Barmittelzufluss.

    JB Hunt setzte ein positives Ausrufezeichen: Dank Kostenmaßnahmen hatte das Transport- und Logistikunternehmen beim Gewinn positiv überrascht. Die Papiere schnellten um gut 18 Prozent nach oben./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 217,7 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 201,35 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 326,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +22,99 %/+82,12 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
