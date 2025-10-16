Börsenstart USA - 16.10. - US Tech 100 stark +0,60 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.356,37 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Salesforce +7,02 %, Procter & Gamble +1,68 %, Merck & Co +1,17 %, Amazon +1,13 %, Amgen +0,96 %

Flop-Werte: Travelers Companies -3,29 %, 3M -1,33 %, Walt Disney -0,96 %, Nike (B) -0,87 %, Apple -0,87 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.897,28 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +3,94 %, Shopify +3,70 %, Atlassian Registered (A) +3,08 %, Micron Technology +2,68 %, Gilead Sciences +2,26 %

Flop-Werte: Verisk Analytics -2,65 %, Charter Communications Registered (A) -1,54 %, Copart -1,51 %, Old Dominion Freight Line -1,35 %, Fastenal -1,27 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.693,88 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Salesforce +7,02 %, J.B.Hunt Transport Services +5,66 %, Western Digital +4,95 %, Incyte +4,21 %, DoorDash Registered (A) +3,94 %

Flop-Werte: Marsh & McLennan Cos -8,70 %, F5 -7,32 %, Arthur J.Gallagher -4,99 %, Aon Registered (A) -4,75 %, Brown & Brown -4,14 %