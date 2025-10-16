Marsh & McLennan Cos Aktie kommt unter die Räder - 16.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Marsh & McLennan Cos Aktie. Mit einer Performance von -8,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Marsh & McLennan Cos ist ein führender Anbieter von Risikomanagement- und Beratungsdienstleistungen mit globaler Präsenz, der sich durch seine umfassende Expertise und starke Marktstellung auszeichnet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Marsh & McLennan Cos Verluste von -4,68 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Marsh & McLennan Cos eine negative Entwicklung von -15,14 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Marsh & McLennan Cos Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,46 % 1 Monat +2,86 % 3 Monate -4,68 % 1 Jahr -16,53 %

Informationen zur Marsh & McLennan Cos Aktie

Es gibt 492 Mio. Marsh & McLennan Cos Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,76 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Marsh McLennan (NYSE: MMC), the world's leading professional services firm in the areas of risk, strategy and people, today reported financial results for the third quarter ended September 30, 2025. John Doyle, President and CEO, said: "Our third …

Marsh & McLennan Cos Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marsh & McLennan Cos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marsh & McLennan Cos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.