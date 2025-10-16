Endeavour Silver gibt Beginn der kommerziellen Produktion im Bergbaubetrieb Terronera bekannt

Vancouver, Kanada – 16. Oktober 2025 – Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) freut sich bekannt zu geben, dass im Bergbaubetrieb Terronera („Terronera“), der im mexikanischen Bundesstaat Jalisco angesiedelt ist, am 1. Oktober 2025 mit der kommerziellen Produktion begonnen wurde.

Die Ankündigung der kommerziellen Produktion im Betrieb Terronera folgt auf eine erfolgreiche Inbetriebnahmephase, in der sowohl der Erzabbau als auch die Verarbeitung derart hochgefahren wurden, dass durchschnittlich 90 % der vorgesehenen Nennkapazität von 2.000 Tonnen pro Tag konsequent übertroffen werden konnten. Gleichzeitig wurden mindestens 90 % der prognostizierten Metallausbeuten erreicht.

Die im Betrieb Terronera erzielten Fortschritte sind beachtlich. Seit 1. Juli 2025 war die Anlage 100 Tage lang – mit lediglich acht Tagen Ausfallzeit – in Betrieb, und seit Mitte August wurden konsequent hohe Metallgewinnungsraten erzielt. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein, der Endeavour für weiteres Wachstum und langfristigen Erfolg auf Kurs bringt.

„Die Aufnahme der kommerziellen Produktion im Betrieb Terronera ist ein großer Meilenstein für Endeavour Silver und stellt eine echte Wende in der Geschichte unseres Unternehmens dar“, freut sich Chief Executive Officer Dan Dickson. „Diese Leistung zeugt nicht nur von unserem Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum, sondern macht Endeavour auch zu einem führenden mittelgroßen Silberproduzenten mit einer soliden Grundlage für die zukünftige Expansion.“

Das Unternehmen rechnet für die nächsten sechs Monate mit einem Durchsatz von rund 360.000 Tonnen und einem geschätzten Erzgehalt von durchschnittlich 122 g/t Silber und 2,52 g/t Gold. Bis Mitte 2026 soll der Zugang zu höhergradig mineralisierten Zonen erschlossen werden, was zu einem weiteren Produktionsanstieg führen dürfte. Die Unternehmensführung will im Januar 2026 eine auf das Gesamtjahr 2026 hochgerechnete Produktions- und Kostenprognose für den Bergbaubetrieb Terronera veröffentlichen.