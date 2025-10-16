Erfolgreiche Feier zum 50-jährigen Bestehen von Linglong Tire in Madrid

Im Rahmen der Veranstaltung wurden alle Gäste eingeladen, die weltweit bedeutendste Fußballstätte – das Santiago-Bernabéu-Stadion – zu besuchen, um das spannende Spiel zwischen Real Madrid und Villarreal zu verfolgen. Das Logo „Linglong 50 Years" erstrahlte in den prächtigen Hallen des Bernabéu, während die fünfzigjährige Geschichte der Marke mit der Leidenschaft des Fußballs verschmolz. Noch spannender war die Live-Interaktion mit der Real Madrid-Legende Roberto Carlos, die die Atmosphäre zu einem Höhepunkt führte.

MADRID, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurde die Feier zum 50-jährigen Jubiläum von Linglong Tire erfolgreich in Madrid abgehalten. Über 200 Vertriebspartner aus aller Welt versammelten sich in Madrid, um diesem bedeutenden Moment beizuwohnen.

Die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen wie Real Madrid spiegelt Linglongs kontinuierliche Bemühungen wider, seine Präsenz auf den europäischen und globalen High-End-Märkten zu vertiefen. Seit 2020 hat Linglong die globale Entwicklung als seinen Kernantrieb positioniert. Bis heute sind die Produkte des Unternehmens in 173 Ländern weltweit vertreten und verfügen über ein globales Vertriebsnetz mit fast 200.000 Verkaufsstellen. Das Auslandsgeschäft macht die Hälfte des Geschäftsportfolios von Linglong aus und ist ein entscheidender Wachstumsmotor für die Erreichung der „Strategischen Ziele 2030". Das Unternehmen hat auch Anerkennung von zahlreichen international renommierten OEMs erhalten und sich erfolgreich in die Zulieferungssysteme der führenden Automobilhersteller in Europa und Amerika integriert, was den globalen Markteinfluss der „Marke Linglong" bestätigt.

Während der Preisverleihung brachte Linglong seinen Vertriebspartnern, die seit vielen Jahren an seiner Seite stehen, seinen höchsten Respekt und seine aufrichtige Dankbarkeit zum Ausdruck. Sie sind die treibende Kraft hinter der Expansion von Linglong in internationale Märkte und bilden eine solide Brücke zwischen Produkten und Anwendern.

An diesem neuen historischen Ausgangspunkt wird Linglong weiterhin die Philosophie der „Zusammenarbeit und Innovation" verfolgen und seine sechs Kernkompetenzen – „strategische Stärke, Innovationskraft, Produktstärke, organisatorische Stärke, Marketingstärke und Markenstärke" – nutzen, um gemeinsam mit Fabriken, Händlern und Geschäften im Dienste der Nutzer zu stehen. Gemeinsam werden sie durch kontinuierliche technologische Innovation, hervorragende Produktqualität und ein effizientes Service-System den Chancen und Herausforderungen des industriellen Wandels begegnen. Derzeit erstrahlt das Sternenlicht über dem Bernabéu noch hell, jedoch steuert Linglong Tire bereits auf ein noch größeres Sternenmeer zu. Dies ist keine Feier eines Endpunkts, sondern ein Aufruf zu einer neuen Reise – mit dem grünen Rasen als Zeugen, Leidenschaft als Segel und Strategie als Ruder wird Linglong in die nächsten glorreichen 50 Jahre segeln! Feier zum 50-jährigen Jubiläum von Linglong Tire, nächste Station: Wir freuen uns auf Ihren Besuch in China.

