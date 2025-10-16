    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Kompensation für Steuerausfälle der Kommunen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund kompensiert Steuerausfälle bis 2029 vollständig.
    • Vereinbarung von Merz mit 16 Ministerpräsidenten.
    • Kommunen drohen Einnahmeverluste von 13,5 Mrd. Euro.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund übernimmt bis zum Jahr 2029 die Steuerausfälle, die den Kommunen durch den sogenannten Wachstumsbooster entstehen. Der Bundestag billigte eine entsprechende Vereinbarung, die Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor vier Monaten mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer ausgehandelt hatte.

    Hintergrund sind die milliardenschweren Steuerentlastungen für Unternehmen, die die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen. Den teils hoch verschuldeten Städten und Gemeinden drohen dadurch in den kommenden Jahren allerdings Einnahmeverluste von rund 13,5 Milliarden Euro. Diese Steuereinbußen werden nun vom Bund vollständig kompensiert - vorausgesetzt, dass nach dem Bundestag auch der Bundesrat der Regelung zustimmt./ax/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
