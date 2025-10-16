Kleinwerte könnten Blue Chips im Schlussquartal die Show stehlen

Small-Cap-Aktien könnten zum Jahresende eine überraschend starke Performance zeigen. Der Russell 2000 erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch. In den vergangenen 4 Wochen lege er fast 5 Prozent zu.

Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies, die den S&P 500 kurzfristig als bärisch einstuft, sieht in dieser Bewegung eine potenzielle Umschichtung der Anleger, die von der Schwäche bei Large-Cap-Technologieaktien profitieren könnten.

Die jüngste Outperformance von Small Caps wird zum Teil durch die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank gestützt. Der Beginn eines Lockerungszyklus, zusammen mit einer robusten Wirtschaft, unterstützt kleinere Unternehmen, die stärker auf Konjunkturzyklen reagieren und empfindlicher auf Zinssätze sind. Besonders positiv stimmte die Marktteilnehmer die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell, dass das Straffungsprogramm der Zentralbank bald auslaufen könnte.

Trotz dieser positiven Aussichten gibt es noch Bedenken. Adam Parker, Gründer von Trivector Research, bezeichnet Small Caps als "strukturell minderwertige" Anlageklasse, da viele dieser Unternehmen weniger profitabel und wertorientiert seien. Überhitzte Bereiche, wie kryptobezogene Unternehmen und kleine Anbieter in der Kernkraft-, sauberen Energie- und Quantencomputing-Branche, seien ebenfalls zu finden.

Steven DeSanctis, US-Stratege für Small und Mid Caps bei Jefferies, bleibt jedoch optimistisch. Er erwartet, dass niedrige Kreditkosten, eine Zunahme von Fusionen und Übernahmen sowie verbessertes Gewinnwachstum den Small-Cap-Sektor weiterhin begünstigen werden. DeSanctis sieht für den Russell 2000 ein Jahresendziel von 2.665 Punkten, was einem Aufwärtspotenzial von rund 6 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand entspricht. Im Vergleich dazu erwartet er für den S&P 500 nur eine moderate Entwicklung mit einem Ziel von 6.600 Punkten bis zum Jahresende.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Der Russell 2000 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 2.507PKT auf Ariva Indikation (16. Oktober 2025, 16:28 Uhr) gehandelt.





