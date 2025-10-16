JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 15:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

