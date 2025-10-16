    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 15:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 25
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



