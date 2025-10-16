China führt die weltweiten Bemühungen um einen neuen Meilenstein in der Entwicklung der Frauen an.

Da dieses Jahr der 30. Jahrestag der wegweisenden Frauenkonferenz in Peking begangen wird, auf der die historische Pekinger Erklärung und Aktionsplattform verabschiedet wurde, veranstaltete China am Montag das Global Leaders' Meeting on Women, um die weltweite Entwicklung von Frauen weiter voranzutreiben.

PEKING, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- China veranstaltete am Montag das Global Leaders' Meeting on Women, um sich mit Frauenrechten und der umfassenden Entwicklung von Frauen zu befassen. CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas Erfolge bei der Förderung der Entwicklung von Frauen seit der wegweisenden Konferenz von Peking 1995 hervorgehoben und untersucht wurden, wie das Land als bedeutende Nation die globale Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung von Frauen vorantreibt.

In seiner Grundsatzrede betonte der chinesische Präsident Xi Jinping die entscheidende Rolle der Frauen bei der Förderung des sozialen Fortschritts und schlug vier wichtige Maßnahmen vor, mit denen die internationale Gemeinschaft konkrete Schritte in Richtung Gleichstellung der Geschlechter, Schutz der Frauenrechte und umfassende Entwicklung unternehmen kann.

Er forderte alle Länder auf, ein friedliches und stabiles Umfeld für die Entwicklung von Frauen zu schaffen, Mechanismen zur Bekämpfung von Gewalt zu stärken, neue Wachstumsmotoren zur Stärkung von Frauen zu fördern und die globalen Governance-Systeme für Frauen zu verbessern, um die Beteiligung von Frauen an der nationalen und sozialen Governance auszuweiten.

Darüber hinaus forderte Xi eine intensivere globale Zusammenarbeit im Bereich der Frauenförderung und rief dazu auf, die zentrale Rolle der Vereinten Nationen zu unterstützen und Plattformen zur Förderung der globalen Zusammenarbeit von Frauen zu schaffen.

China erzielt bedeutende Fortschritte in der Förderung von Frauen

Das Treffen am Montag fand statt, während China weiterhin bemerkenswerte Fortschritte in der Entwicklung von Frauen erzielt.

Seit 2013 haben gezielte Maßnahmen zur Armutsbekämpfung Millionen von Frauen aus der Armut befreit, sodass nun 690 Millionen einen mäßig wohlhabenden Lebensstandard genießen.

Heute stellen Frauen mehr als die Hälfte aller Studierenden an Hochschulen und über 40 Prozent der Erwerbstätigen. Sie stellen 45,8 Prozent der wissenschaftlichen Gemeinschaft Chinas, über die Hälfte der Internetunternehmer und 42,3 Prozent der Richter im ganzen Land – was die wachsenden Chancen für Frauen in Führungspositionen und beruflichen Bereichen widerspiegelt.