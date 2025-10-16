Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +7,44 %
Platz 1
Performance 1M: +7,94 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 2
Performance 1M: +7,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen, und der hohe Spread zwischen Vorzugs- und Stammaktien deutet auf institutionelles Interesse hin. Anleger erwarten eine Trendwende im Kurs und eine signifikante EBIT-Steigerung bis 2025, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 3
Performance 1M: +11,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Kritische Stimmen bemängeln, dass das Unternehmen in der Vergangenheit wichtige Verträge versäumt hat, was zu roten Zahlen führt. Viele Anleger erwarten schlechte Zahlen im November und befürchten einen weiteren Kursrückgang auf 5 Euro, falls keine positiven Entwicklungen eintreten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 4
Performance 1M: +4,38 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +1,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 117 auf 95 EUR (ca. 18,8%) wird die aktuelle Kurslage als Einstiegschance gesehen, mit einem Ziel von 130 EUR bis Jahresende. Trotz Herausforderungen durch externe Faktoren wie China-Beschränkungen wird die langfristige Perspektive durch Bundeswehraufträge und strategische Entwicklungen im UAV-Bereich positiv bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
