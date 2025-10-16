Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk

Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen, und der hohe Spread zwischen Vorzugs- und Stammaktien deutet auf institutionelles Interesse hin. Anleger erwarten eine Trendwende im Kurs und eine signifikante EBIT-Steigerung bis 2025, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist.