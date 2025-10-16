Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 16.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nestle
Tagesperformance: +8,65 %
Platz 1
Performance 1M: +5,57 %
Givaudan
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 2
Performance 1M: +1,65 %
Zurich Insurance Group
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 3
Performance 1M: +1,59 %
Swiss Re
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 4
Performance 1M: +6,61 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 5
Performance 1M: -6,15 %
Lonza Group
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 6
Performance 1M: -1,55 %
Swiss Life Holding
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 7
Performance 1M: +7,73 %
