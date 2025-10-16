    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM
    Open Source ist der Schlüssel zu einer effizienten Nutzung von KI (FOTO)

    Grasbrunn (ots) - Nach der ersten Experimentierphase mit KI stehen viele
    Unternehmen vor entscheidenden Weichenstellungen. Sollen sie Modelle selbst
    trainieren oder besser vorgefertigte Varianten nutzen? Wo liegt der richtige Ort
    für die Inferenz - in der Cloud, im Rechenzentrum oder bei Hyperscalern? Und wie
    lassen sich dabei Kosten, Sicherheit und Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern
    im Griff behalten? Solche Fragen prägen aktuell den Alltag von IT- und
    Fachabteilungen, die KI-Anwendungen nicht nur entwickeln, sondern auch
    zuverlässig betreiben müssen. Wie Red Hat diese Fragen beantwortet und welche
    Entwicklungen für die Zukunft das Unternehmen sieht, darüber haben wir mit
    Gregor von Jagow, Country Manager Germany bei Red Hat, gesprochen.

    Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, ihre GenAI- und
    LLM-Projekte effizient und sicher in den Betrieb zu überführen. Auf welche
    Lösungen kommt es aus Ihrer Sicht dabei an?

    Wir brauchen unbedingt leistungsfähige Open-Source-Lösungen, die auf
    Transparenz, Interoperabilität und Unabhängigkeit aufbauen. Aus diesem Grund
    haben wir mit Red Hat AI (https://www.redhat.com/en/products/ai) einen Ansatz
    entwickelt, der moderne Container- und Cloud-Technologien mit einem Ökosystem an
    Werkzeugen und Modellen verbindet. Damit steht Unternehmen alles zur Verfügung,
    um ihre KI-Anwendungen zu entwickeln, zu trainieren und schließlich auch zu
    betreiben - ohne an einen Hyperscaler oder eine bestimmte Infrastruktur
    gefesselt zu sein.

    Viele Unternehmen starten dabei mit Pilotprojekten, stoßen aber schnell auf
    Skalierungsprobleme. Wie will Red Hat dabei helfen, den wirtschaftlich
    sinnvollen Übergang von der Trainingsphase in den stabilen Betrieb zu meistern?

    Pilotprojekte sind meist schnell aufgesetzt, haben in der Realität mit dem
    Produktivbetrieb aber wenig zu tun. Entscheidend ist ein strukturiertes
    Vorgehen. Mit unseren vorgefertigten Open-Source-Modellen können Unternehmen
    erste Ergebnisse erzielen und diese Modelle mit eigenen Daten schrittweise
    weiterentwickeln. Gleichzeitig bieten unsere umfangreichen Trainingsressourcen
    und Schulungen die notwendige Kompetenz, um Projekte aus der Test-Umgebung in
    produktive Systeme mit einer sinnvollen Hosting-Strategie und Inferenz-Servern
    zu überführen. Das reduziert Reibungsverluste, beschleunigt Time-to-Value und
    sichert Langlebigkeit sowie Innovationsgeschwindigkeit.

    Sie betonen die Bedeutung der Hosting-Strategie und Inferenz. Warum sind gerade
    diese Aspekte entscheidende Faktoren für den produktiven Einsatz von KI - und
    wie unterstützt Red Hat hier?

    Im Alltag entscheidet die Inferenz, also das Ausführen trainierter Modelle, über
    Kosten, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von KI-Anwendungen. Wer
    ausschließlich auf proprietäre Dienste setzt, läuft Gefahr, Kostenexplosionen
    und Leistungslücken in Kauf zu nehmen. Mit unseren Open-Source-Lösungen haben
    wir hingegen die Möglichkeit, Inferenz unabhängig und flexibel zu machen - ob im
    eigenen Rechenzentrum, in der Cloud oder hybrid. Durch eine containerbasierte
    Architektur können Unternehmen Workloads dorthin verschieben, wo sie am
    effizientesten laufen. Das senkt nicht nur Betriebskosten, sondern stärkt auch
    die eigene Souveränität.

    Wohin entwickelt sich das Thema Open-Source-Inferenz aus Ihrer Sicht - und
    welche Rolle will Red Hat dabei im Ökosystem spielen?

    Wir sind überzeugt, dass ein Open-Source-Ansatz langfristig der Schlüssel zu
    einer flexiblen und effizienten Nutzung von GenAI und LLMs ist. Es ist durchaus
    wahrscheinlich, dass wir hier eine ähnliche Entwicklung wie bei Linux erleben
    und Open Source sich als Rückgrat von Inferenz-Lösungen etabliert - egal, ob in
    der Cloud, On-Premises oder als hybride Lösung. Die Vorteile dieser Wahlfreiheit
    sind auch ein Schwerpunkt auf dem Red Hat Summit in Darmstadt 2025 (https://www.
    redhat.com/en/summit/connect/emea/darmstadt-2025?sc_cid=RHCTE1250000463495) , wo
    wir zeigen werden, wie Unternehmen Open Source bei der Inferenz in der Praxis
    einsetzen können. Unser Ziel ist es, KI-Innovationen nicht nur zu diskutieren,
    sondern greifbar zu machen.

    Mehr Informationen:

    Red Hat AI: https://www.redhat.com/en/products/ai

    Zum Red Hat Blog: https://www.redhat.com/en/blog/channel/artificial-intelligence

