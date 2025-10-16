Open Source ist der Schlüssel zu einer effizienten Nutzung von KI (FOTO)

Grasbrunn (ots) - Nach der ersten Experimentierphase mit KI stehen viele

Unternehmen vor entscheidenden Weichenstellungen. Sollen sie Modelle selbst

trainieren oder besser vorgefertigte Varianten nutzen? Wo liegt der richtige Ort

für die Inferenz - in der Cloud, im Rechenzentrum oder bei Hyperscalern? Und wie

lassen sich dabei Kosten, Sicherheit und Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern

im Griff behalten? Solche Fragen prägen aktuell den Alltag von IT- und

Fachabteilungen, die KI-Anwendungen nicht nur entwickeln, sondern auch

zuverlässig betreiben müssen. Wie Red Hat diese Fragen beantwortet und welche

Entwicklungen für die Zukunft das Unternehmen sieht, darüber haben wir mit

Gregor von Jagow, Country Manager Germany bei Red Hat, gesprochen.



Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, ihre GenAI- und

LLM-Projekte effizient und sicher in den Betrieb zu überführen. Auf welche

Lösungen kommt es aus Ihrer Sicht dabei an?





Wir brauchen unbedingt leistungsfähige Open-Source-Lösungen, die aufTransparenz, Interoperabilität und Unabhängigkeit aufbauen. Aus diesem Grundhaben wir mit Red Hat AI (https://www.redhat.com/en/products/ai) einen Ansatzentwickelt, der moderne Container- und Cloud-Technologien mit einem Ökosystem anWerkzeugen und Modellen verbindet. Damit steht Unternehmen alles zur Verfügung,um ihre KI-Anwendungen zu entwickeln, zu trainieren und schließlich auch zubetreiben - ohne an einen Hyperscaler oder eine bestimmte Infrastrukturgefesselt zu sein.Viele Unternehmen starten dabei mit Pilotprojekten, stoßen aber schnell aufSkalierungsprobleme. Wie will Red Hat dabei helfen, den wirtschaftlichsinnvollen Übergang von der Trainingsphase in den stabilen Betrieb zu meistern?Pilotprojekte sind meist schnell aufgesetzt, haben in der Realität mit demProduktivbetrieb aber wenig zu tun. Entscheidend ist ein strukturiertesVorgehen. Mit unseren vorgefertigten Open-Source-Modellen können Unternehmenerste Ergebnisse erzielen und diese Modelle mit eigenen Daten schrittweiseweiterentwickeln. Gleichzeitig bieten unsere umfangreichen Trainingsressourcenund Schulungen die notwendige Kompetenz, um Projekte aus der Test-Umgebung inproduktive Systeme mit einer sinnvollen Hosting-Strategie und Inferenz-Servernzu überführen. Das reduziert Reibungsverluste, beschleunigt Time-to-Value undsichert Langlebigkeit sowie Innovationsgeschwindigkeit.Sie betonen die Bedeutung der Hosting-Strategie und Inferenz. Warum sind geradediese Aspekte entscheidende Faktoren für den produktiven Einsatz von KI - undwie unterstützt Red Hat hier?Im Alltag entscheidet die Inferenz, also das Ausführen trainierter Modelle, überKosten, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von KI-Anwendungen. Werausschließlich auf proprietäre Dienste setzt, läuft Gefahr, Kostenexplosionenund Leistungslücken in Kauf zu nehmen. Mit unseren Open-Source-Lösungen habenwir hingegen die Möglichkeit, Inferenz unabhängig und flexibel zu machen - ob imeigenen Rechenzentrum, in der Cloud oder hybrid. Durch eine containerbasierteArchitektur können Unternehmen Workloads dorthin verschieben, wo sie ameffizientesten laufen. Das senkt nicht nur Betriebskosten, sondern stärkt auchdie eigene Souveränität.Wohin entwickelt sich das Thema Open-Source-Inferenz aus Ihrer Sicht - undwelche Rolle will Red Hat dabei im Ökosystem spielen?Wir sind überzeugt, dass ein Open-Source-Ansatz langfristig der Schlüssel zueiner flexiblen und effizienten Nutzung von GenAI und LLMs ist. Es ist durchauswahrscheinlich, dass wir hier eine ähnliche Entwicklung wie bei Linux erlebenund Open Source sich als Rückgrat von Inferenz-Lösungen etabliert - egal, ob inder Cloud, On-Premises oder als hybride Lösung. Die Vorteile dieser Wahlfreiheitsind auch ein Schwerpunkt auf dem Red Hat Summit in Darmstadt 2025 (https://www.redhat.com/en/summit/connect/emea/darmstadt-2025?sc_cid=RHCTE1250000463495) , wowir zeigen werden, wie Unternehmen Open Source bei der Inferenz in der Praxiseinsetzen können. Unser Ziel ist es, KI-Innovationen nicht nur zu diskutieren,sondern greifbar zu machen.Mehr Informationen:Red Hat AI: https://www.redhat.com/en/products/aiZum Red Hat Blog: https://www.redhat.com/en/blog/channel/artificial-intelligencePressekontakt:Debora von SchelihaHead of Marketing Central Europe (CE)M: mailto:debora.vonscheliha@redhat.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/181249/6139245OTS: Red Hat