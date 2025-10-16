    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Geplante Reduzierung von Sicherheitsbeauftragten

    Berlin (ots) - Zu den heute vorab publizierten Plänen des Bundesministeriums für
    Arbeit und Soziales (BMAS), die Zahl der Sicherheitsbeauftragten insbesondere in
    kleineren Betrieben künftig zu reduzieren, sagt Dr. Stephan Fasshauer,
    Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV):
    "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind gerade in Zeiten des Personal-
    und Fachkräftemangels ein hohes Gut, das auch die Produktivität und den
    Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt. Es muss sorgfältig abgewogen werden, an
    welchen Stellen das Ziel des Bürokratieabbaus, das wir seit Jahren sehr
    unterstützen, zielführend umgesetzt werden kann. Dabei muss klar sein, dass die
    genaue Ausgestaltung das bestehende Schutzniveau gut im Blick haben muss."
    Prognostizierte Einsparungen dürfen nicht zulasten wachsender Unfallrisiken und
    damit höherer Kosten gehen, so Fasshauer, beides sei sorgfältig gegeneinander
    abzuwägen. Sicherheitsbeauftragte entlasteten die Unternehmen schließlich auch
    bei ihren gesetzlichen Arbeitsschutzpflichten.

    "Die Unfallversicherung hat sich seit jeher im Gleichklang mit dem Wandel der
    Arbeitswelt weiterentwickelt", betont Fasshauer, "und so sind wir auch heute auf
    Modernisierungskurs, immer mit Blick auf die Weiterentwicklung unseres eigenen
    Regelwerks und der zeitgemäßen Ausgestaltung von Prävention in der Arbeitswelt,
    dazu gehört der Einsatz von Sicherheitsbeauftragten." Fasshauer wirbt dafür,
    jede Reform im Arbeitsschutz empirisch zu fundieren und daraufhin zu prüfen, ob
    sie den Anforderungen der Praxis standhalte. Er verweist auf das aktuelle
    DGUV-Barometer Arbeitswelt 2025 (https://publikationen.dguv.de/uebergreifende-th
    emen/5099/dguv-barometer-arbeitswelt-2025-arbeitswelt-im-wandel) : "78 Prozent
    der Beschäftigten geben an, in ihrem Unternehmen würden sie gut oder sehr gut
    dabei unterstützt, sicher und gesund zu arbeiten, 72 Prozent der Führungskräfte
    fühlen sich gut über ihre Pflichten in Sachen Sicherheit und Gesundheit
    informiert. Hierzu leisten die entsprechend qualifizierten
    Sicherheitsbeauftragten einen dauerhaften und nachhaltigen Beitrag", erklärt
    Fasshauer. "Diese Befunde belegen den Wert der Arbeit von
    Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben und ihren Anteil an der erfolgreichen
    Realisierung der Vision Zero, der wir gemeinsam verpflichtet sind: Eine Welt
    ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen."

    Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten

    Aktuell sind rund 670.000 Sicherheitsbeauftragte ergänzend zu ihrer beruflichen
    Tätigkeit in deutschen Betrieben tätig. Bislang sind Unternehmen mit mehr als 20
    Beschäftigten verpflichtet, Sicherheitsbeauftragte zu bestellen.
    Sicherheitsbeauftragte sind wichtige Akteure im Arbeitsschutz, die das
    Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen
    und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz unterstützen. Sie agieren auf ihrer
    jeweiligen Arbeitsebene und wirken als "Kollege unter Kollegen" für sicherheits-
    und gesundheitsbewusstes Verhalten. Beispielsweise achten Sicherheitsbeauftragte
    auf Baustellen darauf, dass alle Beschäftigten die notwendige persönliche
    Schutzausrüstung tragen, also etwa Schutzhelm, Gehörschutz und
    Sicherheitsschuhe. Zu Beginn ihrer Tätigkeit wird Sicherheitsbeauftragten eine
    Schulung empfohlen. Ihr Wissen können sie dann alle drei bis fünf Jahre in einer
    eintägigen Schulung auffrischen. In einer Umfrage der DGUV
    (https://forum.dguv.de/ausgabe-11-2022/wirksamkeit-von-sicherheitsbeauftragten/)
    gaben nahezu 78 Prozent der befragten Sicherheitsbeauftragten an, die Schulung
    bei ihrem Unfallversicherungsträger besucht zu haben. Dafür fallen in der Regel
    keine gesonderten Kosten an.

    Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.) ist der gemeinsame
    Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.
    Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sind die Träger der gesetzlichen
    Unfallversicherung in Deutschland. Gemeinsam versichern sie rund 70 Millionen
    Menschen in Deutschland gegen die Folgen von Arbeits-, Wege-, Schul- und
    Schulwegunfällen sowie Berufskrankheiten. Zu ihren gesetzlichen Aufgaben zählt
    die Beratung und Aufsicht von Unternehmen und Einrichtungen in Fragen der
    Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

    Pressekontakt:

    Stefan Boltz

    Pressesprecher
    Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
    Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
    und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
    Glinkastraße 40, 10117 Berlin
    Tel.: +49 30 13001-1414

    E-Mail: mailto:presse@dguv.de
    https://www.dguv.de
    Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachten
    Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65320/6139248
    OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)




    Verfasst von news aktuell
