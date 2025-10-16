Geplante Reduzierung von Sicherheitsbeauftragten

Berlin (ots) - Zu den heute vorab publizierten Plänen des Bundesministeriums für

Arbeit und Soziales (BMAS), die Zahl der Sicherheitsbeauftragten insbesondere in

kleineren Betrieben künftig zu reduzieren, sagt Dr. Stephan Fasshauer,

Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV):

"Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind gerade in Zeiten des Personal-

und Fachkräftemangels ein hohes Gut, das auch die Produktivität und den

Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt. Es muss sorgfältig abgewogen werden, an

welchen Stellen das Ziel des Bürokratieabbaus, das wir seit Jahren sehr

unterstützen, zielführend umgesetzt werden kann. Dabei muss klar sein, dass die

genaue Ausgestaltung das bestehende Schutzniveau gut im Blick haben muss."

Prognostizierte Einsparungen dürfen nicht zulasten wachsender Unfallrisiken und

damit höherer Kosten gehen, so Fasshauer, beides sei sorgfältig gegeneinander

abzuwägen. Sicherheitsbeauftragte entlasteten die Unternehmen schließlich auch

bei ihren gesetzlichen Arbeitsschutzpflichten.



"Die Unfallversicherung hat sich seit jeher im Gleichklang mit dem Wandel der

Arbeitswelt weiterentwickelt", betont Fasshauer, "und so sind wir auch heute auf

Modernisierungskurs, immer mit Blick auf die Weiterentwicklung unseres eigenen

Regelwerks und der zeitgemäßen Ausgestaltung von Prävention in der Arbeitswelt,

dazu gehört der Einsatz von Sicherheitsbeauftragten." Fasshauer wirbt dafür,

jede Reform im Arbeitsschutz empirisch zu fundieren und daraufhin zu prüfen, ob

sie den Anforderungen der Praxis standhalte. Er verweist auf das aktuelle

DGUV-Barometer Arbeitswelt 2025 (https://publikationen.dguv.de/uebergreifende-th

emen/5099/dguv-barometer-arbeitswelt-2025-arbeitswelt-im-wandel) : "78 Prozent

der Beschäftigten geben an, in ihrem Unternehmen würden sie gut oder sehr gut

dabei unterstützt, sicher und gesund zu arbeiten, 72 Prozent der Führungskräfte

fühlen sich gut über ihre Pflichten in Sachen Sicherheit und Gesundheit

informiert. Hierzu leisten die entsprechend qualifizierten

Sicherheitsbeauftragten einen dauerhaften und nachhaltigen Beitrag", erklärt

Fasshauer. "Diese Befunde belegen den Wert der Arbeit von

Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben und ihren Anteil an der erfolgreichen

Realisierung der Vision Zero, der wir gemeinsam verpflichtet sind: Eine Welt

ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen."





Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten



Aktuell sind rund 670.000 Sicherheitsbeauftragte ergänzend zu ihrer beruflichen

Tätigkeit in deutschen Betrieben tätig. Bislang sind Unternehmen mit mehr als 20

Beschäftigten verpflichtet, Sicherheitsbeauftragte zu bestellen.

Sicherheitsbeauftragte sind wichtige Akteure im Arbeitsschutz, die das

Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen

und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz unterstützen. Sie agieren auf ihrer

jeweiligen Arbeitsebene und wirken als "Kollege unter Kollegen" für sicherheits-

und gesundheitsbewusstes Verhalten. Beispielsweise achten Sicherheitsbeauftragte

auf Baustellen darauf, dass alle Beschäftigten die notwendige persönliche

Schutzausrüstung tragen, also etwa Schutzhelm, Gehörschutz und

Sicherheitsschuhe. Zu Beginn ihrer Tätigkeit wird Sicherheitsbeauftragten eine

Schulung empfohlen. Ihr Wissen können sie dann alle drei bis fünf Jahre in einer

eintägigen Schulung auffrischen. In einer Umfrage der DGUV

(https://forum.dguv.de/ausgabe-11-2022/wirksamkeit-von-sicherheitsbeauftragten/)

gaben nahezu 78 Prozent der befragten Sicherheitsbeauftragten an, die Schulung

bei ihrem Unfallversicherungsträger besucht zu haben. Dafür fallen in der Regel

keine gesonderten Kosten an.



Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.) ist der gemeinsame

Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sind die Träger der gesetzlichen

Unfallversicherung in Deutschland. Gemeinsam versichern sie rund 70 Millionen

Menschen in Deutschland gegen die Folgen von Arbeits-, Wege-, Schul- und

Schulwegunfällen sowie Berufskrankheiten. Zu ihren gesetzlichen Aufgaben zählt

die Beratung und Aufsicht von Unternehmen und Einrichtungen in Fragen der

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.



Pressekontakt:



Stefan Boltz



Pressesprecher

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand

Glinkastraße 40, 10117 Berlin

Tel.: +49 30 13001-1414



E-Mail: mailto:presse@dguv.de

https://www.dguv.de

Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachten

Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65320/6139248

OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)







