Elmos Semiconductor SE übernimmt DMOS-Anteile in Dresden!

Elmos Semiconductor SE erwirbt die restlichen Anteile der DMOS GmbH in Dresden und hält nun 100 Prozent der Anteile.

Der Erwerb ermöglicht der DMOS GmbH, einen kürzlich gestellten Insolvenzantrag zurückzunehmen.

Eine Aufhebung des vorläufigen Insolvenzverfahrens wird kurzfristig erwartet, was die Unsicherheiten über den Geschäftsbetrieb beseitigt.

Der vollständige Erwerb stärkt die Zusammenarbeit zwischen Elmos und DMOS und schafft Stabilität für die Mitarbeiter in Dresden.

Elmos Semiconductor ist ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal Halbleitern und entwickelt seit über 40 Jahren Mikrochip-Lösungen.

Das Unternehmen treibt globale Megatrends wie autonomes Fahren und Elektromobilität voran und ist Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Elmos Semiconductor ist am 04.11.2025.

Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 81,60EUR das entspricht einem Plus von +0,55 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.975,22PKT (+0,58 %).





