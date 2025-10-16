Deutz baut Rüstungsgeschäft durch Partnerschaft aus

Anleger zeigten sich erfreut. Die Deutz-Aktie legte am Nachmittag auf dem zweiten Platz im SDax um 3,6 Prozent zu./err/jha/he

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,78 % und einem Kurs von 8,88 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 16:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -10,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +12,17 %/+23,39 % bedeutet.