    F5 - Aktie rauscht in die Tiefe - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die F5 Aktie bisher Verluste von -7,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der F5 Aktie.

    Besonders beachtet! - F5 - Aktie rauscht in die Tiefe - 16.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    F5 Networks ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Optimierung und Sicherung von Anwendungen, insbesondere in Multi-Cloud-Umgebungen. Das Unternehmen bietet Load Balancer, ADCs und Sicherheitslösungen an. Es hat eine starke Marktstellung, insbesondere bei großen Unternehmen, und konkurriert mit Cisco und Citrix. F5 zeichnet sich durch integrierte Sicherheitslösungen und Flexibilität in Multi-Cloud-Umgebungen aus.

    F5 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die F5 Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,73 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die F5-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,38 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die F5 Aktie damit um -6,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die F5 um +13,23 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

    F5 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,08 %
    1 Monat +0,33 %
    3 Monate +10,38 %
    1 Jahr +38,75 %

    Informationen zur F5 Aktie

    Es gibt 57 Mio. F5 Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,18 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 16.10. - US Tech 100 stark +0,60 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    F5 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die F5 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur F5 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    F5

    -8,34 %
    -4,46 %
    +3,17 %
    +13,80 %
    +42,30 %
    +95,05 %
    +148,16 %
    +172,41 %
    +631,74 %
    ISIN:US3156161024WKN:922977



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
