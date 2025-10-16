    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTravelers Companies AktievorwärtsNachrichten zu Travelers Companies

    Versicherer Travelers profitiert von weniger Katastrophenschäden

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Geringe Katastrophenschäden haben dem US-Schadenversicherer Travelers im Sommer einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert. Mit knapp 1,9 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro) lag der Überschuss des dritten Quartals anderthalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Zwar musste Travelers gut 400 Millionen Dollar für Katastrophenschäden ausgeben. Ein Jahr zuvor hatte die Summe jedoch mehr als doppelt so hoch gelegen.

    Für die Aktie des Konzerns ging es im frühen Handel am Ende des Dow Jones Industrial um knapp zwei Prozent nach unten. Im vorbörslichen Geschäft hatte das Minus allerdings noch bei fünf Prozent gelegen. Schon in den vergangenen Wochen war der Kurs merklich gesunken.

    Im dritten Quartal schlugen bei Travelers vor allem Zerstörungen durch Wind und Hagelstürme in mehreren US-Bundesstaaten teuer zu Buche. Analysten hatten im Schnitt mit Katastrophenschäden von mehr als 600 Millionen Dollar gerechnet - und daher einen schwächeren Gewinnanstieg vorausgesagt.

    Tatsächlich steigerte Travelers die Nettoprämieneinnahmen im Jahresvergleich um ein Prozent auf rund 11,5 Milliarden Dollar. Der gesamte Umsatz legte um fünf Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar zu. Schäden, Verwaltung und Vertrieb zehrten mit 87,3 Prozent fast 6 Prozentpunkte weniger auf als im Vorjahreszeitraum, sodass Travelers einen größeren Teil der Prämien als Gewinn verbuchen konnte./stw/err/stk/he

