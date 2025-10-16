Versicherer Travelers profitiert von weniger Katastrophenschäden

NEW YORK (dpa-AFX) - Geringe Katastrophenschäden haben dem US-Schadenversicherer Travelers im Sommer einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert. Mit knapp 1,9 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro) lag der Überschuss des dritten Quartals anderthalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Zwar musste Travelers gut 400 Millionen Dollar für Katastrophenschäden ausgeben. Ein Jahr zuvor hatte die Summe jedoch mehr als doppelt so hoch gelegen.

Für die Aktie des Konzerns ging es im frühen Handel am Ende des Dow Jones Industrial um knapp zwei Prozent nach unten. Im vorbörslichen Geschäft hatte das Minus allerdings noch bei fünf Prozent gelegen. Schon in den vergangenen Wochen war der Kurs merklich gesunken.