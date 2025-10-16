Was das Gastland Tschechien bis zur Buchmesse 2026 vorhat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Tschechien - Ein Land an der Küste" will sich das europäische Land im kommenden Jahr als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Das Motto mag im ersten Moment überraschend klingen für ein Land mit Binnenlage, erklärte Juergen Boos, Direktor der Buchmesse laut Mitteilung. "Es ist angelehnt an die Formulierung aus einem Werk Shakespeares: "Böhmen am Meer" - ein poetisches Bild für Sehnsucht, Offenheit und neue Horizonte."

Tschechien wird nach Angaben der Organisatoren im nächsten Jahr mit etwa 80 Autorinnen und Autoren auf der Buchmesse vertreten sein. 2026 findet die weltgrößte Bücherschau vom 7. bis zum 11. Oktober statt.