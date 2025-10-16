    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Medien

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump und Putin wollen telefonieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump telefoniert heute mit Putin über Ukraine-Krieg.
    • Selenskyj erwartet Freigabe für Tomahawks im Weißen Haus.
    • Kreml warnt vor Waffenlieferungen, droht mit Reaktion.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will nach Medienberichten noch heute mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren. Thema des Gesprächs solle der Krieg in der Ukraine sein, berichteten die Portale "Axios" und "The Hill" unter Berufung auf eine mit den Planungen vertraute Person und das Weiße Haus.

    Am Freitag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus erwartet. Dort will er von Trump die Freigabe für den Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land bekommen, die eine hohe Reichweite haben. Finanziert werden könnte der Deal durch Nato-Partner. Der Kreml warnte die US-Regierung nachdrücklich vor einer solchen Lieferung. Russlands Ex-Präsident und Sicherheitsrats-Vizechef Dmitri Medwedew deutete gar eine mögliche Gegenreaktion mit Atomwaffen an./gei/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Medien Trump und Putin wollen telefonieren US-Präsident Donald Trump will nach Medienberichten noch heute mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren. Thema des Gesprächs solle der Krieg in der Ukraine sein, berichteten die Portale "Axios" und "The Hill" unter Berufung auf eine mit …