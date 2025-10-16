DZ BANK stuft ABB LTD auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal von 59 auf 68 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate hätten erneut bewiesen, dass der Industriekonzern auf Wachstumskurs sei, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzernumbau schreite mit dem Verkauf des Roboter-Geschäfts voran. Der Experte geht von einer Teilausschüttung des hohen Verkaufserlöses durch ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm aus./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 63,51EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 17:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

