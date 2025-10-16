Pyramid AG: Millionenvertrag und optimistischer Ausblick bis 2025!
Pyramid Computer GmbH sichert sich einen bedeutenden Rahmenvertrag über 100 Mio. EUR, der das Unternehmen auf Wachstumskurs bringt. Trotz Anpassungen der Prognosen für 2025, verspricht der neue Ausblick ab 2026 beeindruckendes Wachstum. Der Vertrag umfasst die Produktion von KI-optimierten Hochleistungsservern, die ab 2026 gefertigt werden. Pyramid AG bestätigt ihre Strategie, sich als führender Server- und Storage-Anbieter in Deutschland zu etablieren. Auch bei POLYTOUCH Selbstbedienungslösungen zeigt sich eine erfreuliche Umsatzentwicklung.
- Pyramid Computer GmbH erhält einen mehrjährigen Rahmenvertrag im Volumen von über 100 Mio. EUR von einem deutschen Bestandskunden.
- Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 wird aufgrund von Auftragsverschiebungen angepasst: Umsatz von 75 bis 77 Mio. EUR und EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. EUR erwartet.
- Der neue Mehrjahresausblick zeigt ein deutliches Wachstum ab 2026, mit einem Umsatz von 92 bis 102 Mio. EUR und EBITDA von 5,0 bis 6,0 Mio. EUR.
- Der Rahmenvertrag umfasst die Herstellung von Hochleistungsservern, die speziell für KI-Funktionen entwickelt werden, mit Fertigungsbeginn 2026.
- Die Pyramid AG sieht sich in ihrer Strategie bestätigt, sich auf Server- und Storagelösungen zu konzentrieren, um als führender Hersteller in Deutschland zu agieren.
- Positive Umsatzentwicklung wird auch bei POLYTOUCH Selbstbedienungslösungen für den Handel und die Systemgastronomie verzeichnet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Pyramid ist am 31.10.2025.
Der Kurs von Pyramid lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +42,26 % im
Plus.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.