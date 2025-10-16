45 0 Kommentare Pyramid AG: Millionenvertrag und optimistischer Ausblick bis 2025!

Pyramid Computer GmbH sichert sich einen bedeutenden Rahmenvertrag über 100 Mio. EUR, der das Unternehmen auf Wachstumskurs bringt. Trotz Anpassungen der Prognosen für 2025, verspricht der neue Ausblick ab 2026 beeindruckendes Wachstum. Der Vertrag umfasst die Produktion von KI-optimierten Hochleistungsservern, die ab 2026 gefertigt werden. Pyramid AG bestätigt ihre Strategie, sich als führender Server- und Storage-Anbieter in Deutschland zu etablieren. Auch bei POLYTOUCH Selbstbedienungslösungen zeigt sich eine erfreuliche Umsatzentwicklung.

