Wie die EU mit Mittelmeer-Anrainern kooperieren will

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Von einer Mittelmeer-Universität bis zur Migration: Die EU-Kommission hat umfangreiche Pläne zur Kooperation mit den südlichen Staaten des Mittelmeerraums vorgelegt. Gemeinsame Projekte mit den Ländern in Nordafrika und dem Nahen Osten sind etwa bei den erneuerbaren Energien, der Bildung oder auch der Bekämpfung von illegaler Migration angedacht, wie die Brüssler Behörde mitteilte.

"Die Wahrheit ist, dass Europa und der Mittelmeerraum ohneeinander nicht existieren können", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zudem sei die Zukunft beider Küsten mehr denn je miteinander verbunden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betonte, der sogenannte Pakt für den Mittelmeerraum böte eine Chance, die Beziehungen der EU zu ihren südlichen Nachbarländern neu zu gestalten. Zugleich räumte sie mit Verweis auf den Gaza-Krieg ein, die Region bleibe in einer angespannten Lage.