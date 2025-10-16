Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.272,12USD pro Feinunze und notiert damit +1,62 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 53,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,45 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,95USD und verzeichnet ein Minus von -0,75 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,86USD und verzeichnet ein Minus von -0,75 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.580,50USD
|+2,63 %
|Platin
|1.706,00USD
|+2,90 %
|Kupfer London Rolling
|10.606,76USD
|+0,76 %
|Aluminium
|2.795,66PKT
|+2,14 %
|Erdgas
|3,024USD
|+0,15 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Plus von +2,90 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.10.25, 17:29 Uhr.