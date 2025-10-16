Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.272,12USD pro Feinunze und notiert damit +1,62 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 53,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,45 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,95USD und verzeichnet ein Minus von -0,75 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,86USD und verzeichnet ein Minus von -0,75 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.580,50 USD +2,63 % Platin 1.706,00 USD +2,90 % Kupfer London Rolling 10.606,76 USD +0,76 % Aluminium 2.795,66 PKT +2,14 % Erdgas 3,024 USD +0,15 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +2,90 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.10.25, 17:29 Uhr.