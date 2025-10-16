JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Zahlen des Schnapsherstellers für das erste Quartal seien schwach ausgefallen, letztlich aber nicht schlechter als erwartet, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach dem Bericht der Franzosen./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 86,70EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 17:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



