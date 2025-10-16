JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen des Rückversicherers an. Seine Schätzungen für den Überschuss im Jahr 2025 erhöhte er dabei um 5 Prozent./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 554,2EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



