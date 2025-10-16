    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kaum verändert

    • Kurse deutscher Anleihen stabil, Euro-Bund-Future leicht gefallen.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,57 Prozent.
    • Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensanträge, Stabilität.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 130,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,57 Prozent.

    Der drohende Sturz von Frankreichs Regierung ist abgewendet worden. Dies sorgte für etwas Zuversicht mit Blick auf den Euro. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen. Die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen bewegten sich kaum. An den vergangenen Tagen war sie jedoch gesunken, nachdem sich ein Scheitern des Misstrauensvotum abgezeichnet hatte. Die Differenz (Spread) der französischen Papiere zu deutschen Anleihen hatte sich eingeengt.

    Die Kurse deutscher Anleihen hatten an den vergangenen Tagen noch zugelegt. Dazu hatte auch die Aussicht auf weiter sinkende US-Leitzinsen beigetragen. Wegen der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden, nachdem die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Haushaltsstreit finden konnten, wurden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht. So hat sich die Stimmung in der Industrieunternehmen der Region Philadelphia merklich eingetrübt./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
