Salesforce nach Zahlen mit neuem Schwung

NormanBates1 schrieb 12.11.24, 07:38

Quelle Aktienmagazin vom 11.11.24

Autor Simon Betschinger

Liebe Leser,

in unserem Echtgeld-Musterdepot haben wir in

Salesforce investiert. Die Dow Jones-Aktie kommt

nun ins Laufen. Wir sind 12 % im Plus. Es dürfte der

Anfang einer ausgedehnten Aufwärtsbewegung sein,

denn Salesforce hat aus meiner Sicht perfekt verstanden, wie Künstliche Intelligenz in Firmen zum

Einsatz kommen wird.

Agentforce heißt die neue Plattform des Kundenbeziehungsmanagement-Softwareriesen. Salesforce

entwickelt Agentforce in enger Zusammenarbeit

mit NVIDIA. Agentforce ermöglicht es Unternehmen,

KI-Agenten zu erstellen, um Aufgaben unabhängig

auszuführen.

Salesforce plant, seinen Kunden bei jeder erfolgreich

durchgeführten Aufgabe eines KI-Agenten 2 USD in

Rechnung zu stellen. Die KI-Agenten von Salesforce

sollen zum Start drei wichtige Aufgabenbereiche

übernehmen können:

1. Kundentickets bearbeiten und lösen

2. Im Vertrieb die Erstkonversation mit neuen Kundenkontakten starten

3. Werbekampagnen optimieren

Gegenüber bisherigen Softwarelösungen sollen KIAgenten auch in komplexeren Situationen die Fähigkeit besitzen, Entscheidungen zu treffen und selbständig zu handeln.

Salesforce-CEO Benioff stellt sich vor, dass bald

Millionen KI-Agenten im Einsatz sein werden, um

Menschen bei der Arbeit unterstützen. Dann würde

die Kasse auch bei Salesforce kräftig klingeln. Es

handelt sich um eine evolutionäre Weiterentwicklung

der Softwarelösungen von Salesforce, mit der ein viel

größerer Markt angesprochen werden kann.

Ich habe ebenfalls in Salesforce-Aktien investiert.

Meiner Einschätzung nach wollen Firmen keine hochkomplexen Lösungen einführen. Es ist viel sinnvoller, einzelne Abläufe Schritt für Schritt mit Hilfe von

Künstlicher Intelligenz zu automatisieren.

Fazit: Salesforce hat das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht. Agentforce dürfte

sich zu einem neuen Umsatz- und Gewinntreiber

entwickeln. Ich rechne mit einer immensen Aufwärtsbewegung der Aktie!

Viele Grüße

Aufklärung: Ich bin in Salesforce-Aktien investiert.