Salesforce nach Zahlen mit neuem Schwung
- Salesforce-Aktien steigen auf Höchststand seit September.
- Quartalszahlen zeigen positive Stimmung im Technologiesektor.
- Künstliche Intelligenz soll zweistelliges Wachstum fördern.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Salesforce-Aktien haben am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen zur insgesamt guten Stimmung im Technologiesektor erheblich beigetragen. Mit in der Spitze 256,74 Dollar kletterten sie auf den höchsten Stand seit Anfang September.
Zuletzt gewannen die Papiere von Salesforce noch 4,7 Prozent auf 247,60 Dollar, damit testeten sie die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Im moderat höheren US-Leitindex Dow Jones Industrial , in dem Salesforce notiert sind, waren sie der mit Abstand größte Gewinner. Im Jahresverlauf sind die Aktien mit einem Abschlag von gut einem Viertel allerdings weiterhin unter den größten Verlierern im Dow.
Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte das Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien an. Für das Geschäftsjahr 2029/30 rechnet Salesforce mit einem Erlös von mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Dabei seien Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt.
Von der Bank JPMorgan hieß es, neue längerfristige Zielvorgaben von Salesforce sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder. Die Analysten von Jefferies nannten die neuen Umsatzziele ermutigend./ajx/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 211,8 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 201,78 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 326,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +21,92 %/+80,54 % bedeutet.
Sowohl der Umsatz als auch die Summe der künftig erwarteten Einnahmen aus bestehenden Kundenverträgen (cRPO) lagen im zweiten Quartal über den Markterwartungen. Die Experten sehen zudem Luft nach oben bei der Barmittelentwicklung von Salesforce. Das Unternehmen habe in der Präsentation seiner Ergebnisse die anhaltende Dynamik mit KI-Lösungen betont. Salesforce treibt mit AgentForce eine umfassende Transformation hin zu agentenorientierten Unternehmen voran. Die Plattform wurde entwickelt, um autonome KI-Agenten in Geschäftsprozesse zu integrieren. Seit Einführung von AgentForce wurden bereits über 12.500 Verträge abgeschlossen, davon 6.000 allein in den letzten drei Quartalen. Die US-Regierung ist bereits der größte und wichtigste Kunde.
Analysten hatten bereits im Vorfeld eine positive Tendenz erwartet, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz und Agentforce-Initiativen, die die Wahrnehmung des Unternehmens verbessern könnten. Jedoch bleibt das Umsatzwachstum begrenzt, und einige Experten sehen langfristig leichte Risiken für die Konsensprognosen der kommenden Jahre.
Autor Simon Betschinger
Liebe Leser,
in unserem Echtgeld-Musterdepot haben wir in
Salesforce investiert. Die Dow Jones-Aktie kommt
nun ins Laufen. Wir sind 12 % im Plus. Es dürfte der
Anfang einer ausgedehnten Aufwärtsbewegung sein,
denn Salesforce hat aus meiner Sicht perfekt verstanden, wie Künstliche Intelligenz in Firmen zum
Einsatz kommen wird.
Agentforce heißt die neue Plattform des Kundenbeziehungsmanagement-Softwareriesen. Salesforce
entwickelt Agentforce in enger Zusammenarbeit
mit NVIDIA. Agentforce ermöglicht es Unternehmen,
KI-Agenten zu erstellen, um Aufgaben unabhängig
auszuführen.
Salesforce plant, seinen Kunden bei jeder erfolgreich
durchgeführten Aufgabe eines KI-Agenten 2 USD in
Rechnung zu stellen. Die KI-Agenten von Salesforce
sollen zum Start drei wichtige Aufgabenbereiche
übernehmen können:
1. Kundentickets bearbeiten und lösen
2. Im Vertrieb die Erstkonversation mit neuen Kundenkontakten starten
3. Werbekampagnen optimieren
Gegenüber bisherigen Softwarelösungen sollen KIAgenten auch in komplexeren Situationen die Fähigkeit besitzen, Entscheidungen zu treffen und selbständig zu handeln.
Salesforce-CEO Benioff stellt sich vor, dass bald
Millionen KI-Agenten im Einsatz sein werden, um
Menschen bei der Arbeit unterstützen. Dann würde
die Kasse auch bei Salesforce kräftig klingeln. Es
handelt sich um eine evolutionäre Weiterentwicklung
der Softwarelösungen von Salesforce, mit der ein viel
größerer Markt angesprochen werden kann.
Ich habe ebenfalls in Salesforce-Aktien investiert.
Meiner Einschätzung nach wollen Firmen keine hochkomplexen Lösungen einführen. Es ist viel sinnvoller, einzelne Abläufe Schritt für Schritt mit Hilfe von
Künstlicher Intelligenz zu automatisieren.
Fazit: Salesforce hat das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht. Agentforce dürfte
sich zu einem neuen Umsatz- und Gewinntreiber
entwickeln. Ich rechne mit einer immensen Aufwärtsbewegung der Aktie!
Viele Grüße
Aufklärung: Ich bin in Salesforce-Aktien investiert.