    Raketen treffen ukrainischen Truppenübungsplatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Raketenangriffe auf Ausbildungsplatz in Ukraine.
    • Tote und Verletzte, genaue Zahlen nicht bekannt.
    • Ukraine kämpft seit über 3,5 Jahren gegen Invasion.

    KIEW (dpa-AFX) - In der Südukraine hat es nach dem Einschlag von zwei russischen ballistischen Raketen erneut Tote auf einem Ausbildungsplatz der ukrainischen Armee gegeben. "Wir sprechen den Familien und Nahestehenden der Getöteten unser Mitgefühl aus", teilte das Kommando der Heeresgruppe Süd bei Facebook mit. Wie viele Tote und Verletzte es gegeben hat, wurde nicht mitgeteilt. Der Angriff sei trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in einem "relativ ruhigen Teil unseres Landes" im Hinterland erfolgt.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Dabei hat Russland schon mehrfach auch größere Ansammlungen ukrainischer Soldaten mit Raketen getroffen./ast/DP/jha





