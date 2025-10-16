    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Der Börsen-Tag

    Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!

    Während die deutschen Börsenindizes heute kräftig zulegen, müssen die US-amerikanischen Märkte leichte Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX steht aktuell bei 24.260,76 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,47%. Der MDAX zeigt eine noch stärkere Performance mit einem Anstieg von 1,01% und notiert bei 30.008,38 Punkten. Auch der SDAX legt um 0,88% zu und erreicht 17.023,98 Punkte. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX, der um 1,38% zulegt und aktuell bei 3.701,08 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine leicht negative Tendenz. Der Dow Jones verliert 0,14% und steht bei 46.213,40 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls ein leichtes Minus von 0,11% und notiert bei 6.666,93 Punkten. Insgesamt dominieren in Deutschland die positiven Vorzeichen, während die US-Märkte mit leichten Verlusten in den Tag gehen. Diese Entwicklung könnte auf unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder spezifische Marktnachrichten zurückzuführen sein, die die Anlegerstimmung in den jeweiligen Regionen beeinflussen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Symrise mit einem Anstieg von 3.67%. Daimler Truck Holding folgt mit 2.44%, während Infineon Technologies mit 2.11% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Merck führt die Liste mit einem Rückgang von 4.64% an, gefolgt von Hannover Rueck mit -1.78% und Münchener Rück, das um -1.70% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere Sartorius Vz. mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.72%. Carl Zeiss Meditec und Kion Group folgen mit 4.55% und 4.00%.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von ThyssenKrupp mit einem Rückgang von 4.44%. CTS Eventim und TUI verzeichnen -2.90% und -1.40%.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte werden von Draegerwerk dominiert, das um 11.77% gestiegen ist. Deutz und Vossloh folgen mit 4.63% und 3.71%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls Verluste, mit Kloeckner, das um -2.60% gefallen ist, gefolgt von Medios mit -2.62% und Salzgitter mit -4.01%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei Draegerwerk erneut mit 11.77% anführt, gefolgt von Sartorius Vz. und Carl Zeiss Meditec mit 7.72% und 4.55%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen moderate Rückgänge, angeführt von United Internet mit -0.72%, gefolgt von Nagarro mit -1.33% und 1&1 mit -1.58%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine positive Entwicklung, angeführt von Salesforce mit 4.38%. Goldman Sachs Group und NVIDIA folgen mit 1.60% und 1.57%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind negativ, mit Travelers Companies, das um -3.02% gefallen ist, gefolgt von Visa (A) mit -1.75% und Walmart mit -1.69%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von J.B.Hunt Transport Services angeführt, das um 19.12% gestiegen ist. Western Digital und Micron Technology folgen mit 7.66% und 7.41%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Rückgänge, angeführt von United Airlines Holdings mit -5.81%. Brown & Brown und Arthur J. Gallagher verzeichnen -4.76% und -4.50%.


