Dax kämpft sich in Plus - Experten rechnen mit Volatilität
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem der Dax am Donnerstag immer wieder ins Minus gerutscht war, hat er am Ende doch noch aufgedreht und sogar recht deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.272 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über Vortagesschluss.
Symrise setzte sich dabei an die Spitze der Kursgewinner, gefolgt von Daimler Truck, Infineon, Qiagen und Rheinmetall. Gegen den Trend klar im Minus war das Papier von Merck, nachdem der Vorstand für das nächste Jahr einen verhaltenen Ausblick gegeben hatte. Die Anteilsscheine rutschten bis kurz vor Handelsschluss fast fünf Prozent ab.
Experten rechnen damit, dass die nächsten Handelswochen volatil werden können. "Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der Positions-Glattstellungen die Marktbewegungen dominieren können", heißt es in einem Marktkommentar der Commerzbank vom Donnerstag. "Wir sehen Anzeichen dafür, dass einige der beliebtesten Trades dieses Jahres auf Gegenwind stoßen. Ultralange Swaps könnten dabei in den kommenden Wochen performen, bevor sich das Blatt im nächsten Jahr wieder wenden dürfte."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1668 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8570 Euro zu haben.
Fel216 schrieb 31.07.25, 19:51
Hallo Huta,
ich beobachte Symrise jetzt seit ca 4 Jahren sehr eng, war auch mehrmals in Holzminden etc, großartiges Unternehmen, echter hidden Champion, bin hier groß investiert. Dem „neuen“ CEO traue ich sehr viel zu, der Vorgänger Trieb das Wachstum gnadenlos (was richtig war) von ca 1.5 auf 5mrd Umsatz, jetzt eben Fokus auf Marge und vor allem Cash. Das erfassen die Analysten und die aktuelle Bewertung eben noch gar nicht. Sym macht aktuell 21.5% EBITDA Marge, Ziel 23% und Givaudan 26%. Sym handelt beim 12x EBITDA, Givaudan bei 19x, dabei wächst Sym deutlich schneller.
Der Grund für die -25% in 1 Monat ist im wesentlichen ein Sektor Thema Denke ich, schau dir auch Crods, Kerry oder Givaudan an. Die Leute haben Sorgen um das Wachstum, da große Kunden wie Nestle, Mars, Unilever etc alle Schwierigkeiten beim Volumen Wachstum haben - bei den US Playern (Pepsi, P&G etc) ist es noch viel schlimmer.
ich halte das Argument für überzogen. Wenn die Kunden ihre Produkte gesünder gestalten wollen (Stichwort MAHA) geht kein weg an Symrise vorbei.. die sind in Coke Zero etc drin.. wenn da also der Trend hingeht, vielen Dank.
aber: der Markt ist einfach hochgradig sensibel.
für mich eine schöne Chance um nachzulegen (auch wenn extrem frustrierend). Im März/April war die Aktie noch ein totaler Stabilitätsanker.
Aber aktuell: Bewertung niedrig, Management gut, Bilanz stark, Cashflow gut. Also abwarten.
viele Grüße,
fel
Huta schrieb 30.07.25, 20:40
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
Wachstumsraten wie im Vorjahr waren also sowieso nicht erwartet worden. Zudem muss man ja wenn man "Prognosesenkung beim Umsatz" sagt, fairerweise auch sagen, dass man die Erwartungen für die EBITDA Marge von 21% (Januar 2025) auf nunmehr 21,5% erhöht hat. Also ein um 2%Punkte geringeres Umsatzwachstum geht einher mit einer höheren Marge. Finde ich beachtlich.
Huta schrieb 30.07.25, 19:32
Guten abend !
Also langweilig scheint die Aktie/das Unternehmen dann doch nicht zu sein. Ich habe heute Morgen gekauft (nochüber 81 Euro) und dann heute Abend für etwas über 78 schon verbilligen müssen.
Ich werde mir das jetzt mal ein paar Tage in Ruhe ansehen.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, liegt es wohl an der zurückgenommenen Umsatzprognose, dass die Aktien so durchgereicht werden. Dabei hat sich die Marge und haben sich die Ergebniskennziffern aber eigentlich y-o-y verbessert. Aus meiner Sicht ist es nichts Negatives, wenn man auf wenig margenträchtigen Umsatz verzichtet und sich auf die höhermargigen Geschäfte konzentriert. Jedenfalls scheint mir das kein Argument dafür zu sein, den Kurs auf ein Rekordtief für die letzten fünf Jahre zu schicken.
Die wenigsten Unternehmen werden in diesen wirtschaftlich eher herausfordernden Zeiten einen Rekordumsatz nach dem anderen zeigen - und Symrise prognostiziert ja sogar Umsatzwachstum im laufenden Jahr, wenn auch weniger als zu Beginn des Geschäftsjahres.
Die Analysten bestätigen heute auch ihre jeweiligen Kursziele - auch wenn unisono auf das geringere Umsatzwachstum verwiesen wird. Selbst das Kursziel des einzigen Skeptikers heute (Jefferies), der die Aktie weiterhin mit "Underperform" bewertet, sieht einen fairen Kurs von 90 Euro (damit wäre ich fürs erste auch sehr zufrieden). Die anderen vier Analysten, die laut comdirect heute ihren Research aktualisiert haben, geben eindurchschnittliches Kurszielvon 116 Euro aus.
Vor einem Jahr stand der Wert nochbei ca. 115 Euro - und das, nochmal erwähnt, obwohl die Marge in diesem Jahr besser ist (und bleiben soll) als im Vorjahr. Ich persönlich weiß nicht ob es wirklich gerechtfertigt ist, die Aktie auf Talfahrt zu schicken nur weil die Umsätze nicht wieerwartet um 4% gestiegen sind sondern um 2%. Oder gibt es andere Gründe für den Absturz der Aktie? Übersehe ich etwas Wichtiges? Ich lasse mich in dem Fall mal gerne belehren, denn ich beobachte die Aktie nochnicht so sehr lange.
Einen (trotzdem) schönen Abend allerseits.
