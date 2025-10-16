    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestern Digital AktievorwärtsNachrichten zu Western Digital

    Deutlicher Kurssprung bei der Western Digital Aktie - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Western Digital Aktie bisher um +7,22 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

    Western Digital Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von +7,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Western Digital Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +78,08 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -0,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Western Digital um +139,24 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Western Digital Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,60 %
    1 Monat +18,94 %
    3 Monate +78,08 %
    1 Jahr +126,47 %

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 343 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,95 Mrd.EUR wert.

    Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!


    Während die deutschen Börsenindizes heute kräftig zulegen, müssen die US-amerikanischen Märkte leichte Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

    Börsenstart USA - 16.10. - US Tech 100 stark +0,60 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Mein Kollege, der KI-Agent (FOTO)


    KI-Agenten halten Einzug in deutsche Unternehmen - ihre Rolle und ihr Einsatz im Arbeitsalltag eröffnen Chancen, werfen aber auch Fragen auf. KI-Agenten, die Mitarbeitende entlasten oder Prozesse automatisieren, sind längst mehr als nur ein …

    Western Digital Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    +7,04 %
    -1,31 %
    +19,49 %
    +78,30 %
    +127,19 %
    +296,89 %
    +329,04 %
    +94,67 %
    +417,84 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060



