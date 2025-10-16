Gewinne - Nestle mit Kurssprung nach Quartalszahlen

Im späten Handel gaben Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump noch an diesem Donnerstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren will, den Kursen zusätzlichen Schub. Thema des Gesprächs soll demnach der Krieg in der Ukraine sein.

LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Mit einem Schlussspurt beendete der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , den Handel 0,84 Prozent höher auf 5.652,01 Punkte und damit fast auf Tageshoch.

Das französische Leitbarometer Cac 40 legte um 1,38 Prozent auf 8.188,59 Punkte zu. In Frankreich ist der drohende Sturz der Regierung abgewendet. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen.

Außerhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 mit plus 0,12 Prozent auf 9.436,09 Punkten. Der Schweizer SMI gewann 1,38 Prozent auf 12.702,08 Punkte und profitierte vom deutlichen Plus des Schwergewichts Nestle . Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hatte im dritten Quartal das Wachstum stark beschleunigt und liegt damit auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Die Nestle-Aktien gewannen mehr als 9 Prozent./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 5.646 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2025, 17:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,57 %. Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 228,49 Mrd.. Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 85,00CHF was eine Bandbreite von -13,18 %/-4,16 % bedeutet.



