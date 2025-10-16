    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX tritt auf der Stelle

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schloss kaum verändert bei 4.675,21 Punkten.
    • ATX Prime legte leicht um 0,07 Prozent auf 2.333,23.
    • Politische Lage in Frankreich stabilisiert sich vorerst.
    Aktien Wien Schluss - ATX tritt auf der Stelle
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag kaum verändert aus dem Handel verabschiedet. Nach einem weitgehend schwächeren Verlauf schloss der ATX bei 4.675,21 Punkten praktisch auf Vortagesniveau. Der ATX Prime gewann 0,07 Prozent auf 2.333,23 Zähler. Im europäischen Umfeld wurden überwiegend deutlichere Gewinne verzeichnet.

    Etwas eingegrenzt wurden die Verlaufsverluste nach der Ankündigung eines Telefonats zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Insgesamt blieb die Kauflaune in Wien aber verhalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Long
    40,95€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    46,42€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Einmal mehr im Fokus stand am Berichtstag auch die französische Politik. Der drohende Sturz von Frankreichs Regierung ist dabei abgewendet worden. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen, obwohl nun schwierige Haushaltsverhandlungen anstehen.

    Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage ruhig. Unter den ATX-Schwergewichten verloren Erste Group und Verbund jeweils bis zu 0,4 Prozent. Bawag und OMV gewannen moderat und Andritz stiegen um 1,3 Prozent.

    Ansonsten nahmen die Anleger mangels neuer Impulse offenbar bei einigen zuletzt gut gelaufenen Werten weiter Gewinne mit. Frequentis gaben 3,3 Prozent ab. Voestalpine und VIG verloren bis zu 1,9 Prozent. Auf der anderen Seite erholten sich Palfinger nach den schwachen Vortagen um rund fünf Prozent./spa/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 61,45 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 17:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 14,28 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,9000 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX tritt auf der Stelle Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag kaum verändert aus dem Handel verabschiedet. Nach einem weitgehend schwächeren Verlauf schloss der ATX bei 4.675,21 Punkten praktisch auf Vortagesniveau. Der ATX Prime gewann 0,07 Prozent auf 2.333,23 Zähler. …