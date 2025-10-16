Depot Connect International (DCI) eröffnet neue Anlage in Summerville (North Charleston) und stärkt damit die Beziehungen zum Hafen von Charleston und zur Gemeinde Summerville

Die neue, hochmoderne Anlage in strategisch günstiger Lage in der Nähe des Hafens von Charleston erweitert die Möglichkeiten von DCI, regionale und nationale Kunden zu bedienen, und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Wachstum und gesellschaftliches Engagement im Großraum Charleston. Diese Erweiterung erhöht die Servicekapazität, verbessert die betriebliche Effizienz und schafft wertvolle Möglichkeiten für lokale Arbeitsplätze und Partnerschaften mit Lieferanten.

SUMMERVILLE, S.C., 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), ein führender Anbieter von integrierten Depot-, Tankreinigungs-, Wartungs- und Logistikdienstleistungen, gab heute die Eröffnung seines neuesten Standorts in den USA in 428 High Country Drive, Summerville, South Carolina, bekannt.

Bei der Eröffnungsfeier werden neben DCI-CEO Chris Synek auch Führungskräfte des Hafens von Charleston, der Handelskammer von Summerville und lokale Amtsträger das Wort ergreifen.

„Diese Eröffnung ist mehr als nur die Inbetriebnahme einer Anlage, sie ist ein Bekenntnis zu Summerville und der Region Charleston", sagte Chris Synek, CEO von DCI. „Der Hafen von Charleston ist einer der am schnellsten wachsenden Containerhäfen des Landes, und Summerville ist eine dynamische, innovative Gemeinde, in die DCI investieren und wachsen möchte. Die Zusammenarbeit und Unterstützung, die wir sowohl von der Hafenbehörde als auch von der Handelskammer von Summerville erhalten haben, war außergewöhnlich. Gemeinsam bauen wir stärkere Verbindungen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und die lokale Wirtschaft auf."

Die 20 Hektar große Anlage bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, darunter die Reinigung und Wartung von Tankaufliegern, Ersatzteile und Inspektionen, die Lagerung von ISO-Tanks, Reinigung, Beheizung/Dämpfen und die Reparatur von Fahrgestellen. Mit dieser Erweiterung bekräftigt DCI sein Engagement für sichere, zuverlässige und nachhaltige Dienstleistungen in ganz Nordamerika.

Micah Mallace, Präsident und CEO von South Carolina Ports, kommentierte: „South Carolina Ports ist stolz darauf, dass DCI seine Präsenz auf dem Markt in Charleston ausgebaut hat. Die Investition stärkt die Lieferkettenkapazitäten für Kunden, die den Hafen von Charleston nutzen, und schafft bedeutende Möglichkeiten für Unternehmen und Arbeitsplätze in unserer Region."