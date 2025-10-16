    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    Continental AG: Q3 2025 Zahlen übertreffen Markterwartungen!

    Die vorläufigen Zahlen von Continental AG für das dritte Quartal 2025 übertreffen die Erwartungen und zeigen beeindruckende finanzielle Erfolge.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • Continental AG veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal 2025.
    • Umsatz des Konzerns beträgt rund 5,0 Milliarden Euro, über den Markterwartungen von 4,9 Milliarden Euro.
    • Bereinigte EBIT-Marge wird bei etwa 11,4 % erwartet, ebenfalls über dem Konsens von 9,5 %.
    • Unternehmensbereich Tires erzielt einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 14,3 %.
    • Bereinigter Free Cashflow wird auf rund 0,2 Milliarden Euro geschätzt, über den Erwartungen von 113 Millionen Euro.
    • Quartalsmitteilung wird am 6. November 2025 veröffentlicht; Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Continental ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,69 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,94EUR das entspricht einem Plus von +0,43 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.118,50PKT (-0,06 %).


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
