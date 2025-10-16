Continental AG: Q3 2025 Zahlen übertreffen Markterwartungen!

Continental AG veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal 2025.

Umsatz des Konzerns beträgt rund 5,0 Milliarden Euro, über den Markterwartungen von 4,9 Milliarden Euro.

Bereinigte EBIT-Marge wird bei etwa 11,4 % erwartet, ebenfalls über dem Konsens von 9,5 %.

Unternehmensbereich Tires erzielt einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 14,3 %.

Bereinigter Free Cashflow wird auf rund 0,2 Milliarden Euro geschätzt, über den Erwartungen von 113 Millionen Euro.

Quartalsmitteilung wird am 6. November 2025 veröffentlicht; Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.

Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Continental ist am 06.11.2025.

Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,69 % im Plus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,94EUR das entspricht einem Plus von +0,43 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.118,50PKT (-0,06 %).





