D-Wave Quantum Aktie crasht -10,94 % - 16.10.2025

Die D-Wave Quantum Aktie notiert aktuell bei 34,27€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,94 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,21 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die D-Wave Quantum-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +174,38 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +28,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +144,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +356,70 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,60 % 1 Monat +144,98 % 3 Monate +174,38 % 1 Jahr +4.024,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der D-Wave Quantum Aktie, insbesondere nach einer positiven Meldung über einen 10 Millionen Euro Vertrag. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Gewinnmitnahmen und bewerten die Aktie als hoch spekulativ, jedoch moderat im Vergleich zu Wettbewerbern. Viele Anleger sind seit niedrigen Kursen investiert und überlegen, wie sie ihre Gewinne realisieren können.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 339 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,65 Mrd. wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.