USA Rare Earth Registered (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 16.10.2025

Obwohl die USA Rare Earth Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +97,40 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die USA Rare Earth Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -12,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie damit um +16,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +145,04 %.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,78 % 1 Monat +145,04 % 3 Monate +97,40 %

Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

Es gibt 114 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,89 Mrd. wert.

China will die Exportbestimmungen für Seltene Erden verschärfen. Nun schlägt jedoch US-Finanzminister Bessent einen handelspolitischen Waffenstillstand vor, was zu einem brutalen Crash bei US-Seltene-Erden-Aktien führt.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.