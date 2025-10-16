    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitfarms AktievorwärtsNachrichten zu Bitfarms

    Bitfarms Aktie leidet unter Verkäufen - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Bitfarms Aktie bisher Verluste von -15,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bitfarms Aktie.

    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Bitfarms ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, der kostengünstige, erneuerbare Energiequellen nutzt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Riot Blockchain und Marathon Digital Holdings.

    Bitfarms Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Die Bitfarms Aktie notiert aktuell bei 4,6740 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -15,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,8780  entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bitfarms-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +477,44 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bitfarms Aktie damit um +52,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +134,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bitfarms eine positive Entwicklung von +249,47 % erlebt.

    Bitfarms Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +52,38 %
    1 Monat +134,33 %
    3 Monate +477,44 %
    1 Jahr +206,55 %

    Informationen zur Bitfarms Aktie

    Es gibt 562 Mio. Bitfarms Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. wert.

    Bitfarms Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bitfarms Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitfarms Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bitfarms

    -14,91 %
    +52,38 %
    +134,33 %
    +477,44 %
    +206,55 %
    +355,54 %
    ISIN:CA09173B1076WKN:A2PMY9



