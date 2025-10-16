Diginex Aktienkurs sinkt weiter - -16,53 % - 16.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Diginex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +179,77 % zu Buche.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Diginex Aktie. Mit einer Performance von -16,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -37,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +105,73 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -37,92 % 1 Monat +105,73 % 3 Monate +179,77 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,48 Mio. wert.

EQS-News: Diginex Limited / Key word(s): Market Launch/ESG Diginex Launches diginexGHG: AI-Powered Platform Revolutionizing Carbon Accounting Amid Surging Global Regulations and Market Growth 16.10.2025 / 08:32 CET/CEST The issuer is solely …

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Markteinführung/ESG Diginex startet diginexGHG: KI-gestützte Plattform revolutioniert die CO2-Bilanzierung angesichts strengerer globaler Vorschriften und eines wachsenden Marktes 16.10.2025 / 08:32 …

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.