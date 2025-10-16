Verisk Analytics Aktie unter starkem Abgabedruck - 16.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verisk Analytics Aktie. Mit einer Performance von -4,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Verisk Analytics ist ein führender Anbieter von Datenanalysen und Risikobewertungen, spezialisiert auf Versicherungen, Energie und Finanzdienstleistungen. Mit umfassenden Datenbanken und fortschrittlichen Analysetools unterstützt es Unternehmen bei fundierten Entscheidungen. Hauptkonkurrenten sind LexisNexis und Moody's. Verisk punktet mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und KI-Integration.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Verisk Analytics abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,88 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verisk Analytics Aktie damit um +0,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verisk Analytics um -21,40 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Verisk Analytics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,12 % 1 Monat -3,37 % 3 Monate -18,88 % 1 Jahr -15,41 %

Informationen zur Verisk Analytics Aktie

Es gibt 140 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,64 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.