Continental im dritten Quartal profitabler als erwartet - Ausblick bestätigt
- Continental übertrifft Markterwartungen im Q3.
- Umsatz bei 5,0 Mrd. Euro, operative Marge 11,4%.
- Reifengeschäft stark, Ebit-Marge bei 14,3%.
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im dritten Quartal profitabler gewirtschaftet als am Markt erwartet. Bei einem Umsatz von rund 5,0 Milliarden Euro habe die operative Marge bezogen auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 11,4 Prozent gelegen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend mit. Am Markt sei im Schnitt nur eine Marge von 9,5 Prozent erwartet worden. Auch der Umsatz liege leicht über den Erwartungen der Analysten, hieß es weiter. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im nachbörslichen Geschäft um gut zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.
Im wichtigen Reifengeschäft lag der Umsatz im dritten Quartal bei 3,5 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen. Die bereinigte Ebit-Marge dürfte mit rund 14,3 Prozent aber klar über der Markterwartung von 13 Prozent liegen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt deutlich positiv entwickelt, hieß es zur Begründung. So seien negative Einflüsse aus niedrigeren Volumen, Wechselkurseffekten und Zollbelastungen nahezu komplett kompensiert worden. Zudem sei das Winterreifengeschäft gut angelaufen und die Fixkosten seien niedriger.
Auch bei ContiTech lag der Umsatz mit rund 1,5 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen. Die bereinigte Ebit-Marge lag aber mit rund 6,6 Prozent klar über den Erwartungen. Transformationsbedingte Einmaleffekte sowie die vor dem Hintergrund der anhaltend schwachen Industrienachfrage ergriffenen Maßnahmen führten zu einem Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau, hieß es. Im September hatte der Konzern das Autozuliefergeschäft namens Aumovio abgespalten./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 19:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -5,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,30 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -11,50 %/+41,59 % bedeutet.
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
